मिले लोग, फूलों से सजाई रंगोली, कुछ ऐसे बिहार राजभवन में मना ओणम उत्सव, लोगों ने राज्यपाल को कहा 'शुक्रिया'

बिहार में केरल के हजारों लोग रहते हैं. आज राजभवन की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया था. ओणम उत्सव में शामिल होकर उन्होंने एक दूसरे को बधाईयां दी.

दक्षिण भारतीय परिधान पहले एक दूसरे से मिल रहे लोग, फूलों से सजाई गई रंगोली और राजा महाबली का आगमन. ओणम के उत्सवों में ये नजारा केरल में आम है, पर ये बात है बिहार के राजभवन की. जहां आज ओणम उत्सव मनाया गया. पटना में रह रहे केरल के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी दक्षिण भारतीय परिधान में दिखे. लोगों से मिले, साथ ही उन्होनें ओणम की बधाईयां दी.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बधाई सदेंश

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बधाई सदेंश में लिखा, "केरल में यह राज्य का त्यौहार है. पूरा केरल 8 दिन तक ओणममय रहता है. हमारे यहां भी केरल में पैदा हुए लोग, केरल से संबंधित लोग बिहार में काफी हैं तो हमने उनके साथ मिलकर फैसला किया कि हम यहां पर ओणम मनाएंगे."

'एक भारत श्रेष्ठ भारत में पूरे देश के विशेष सांस्कृतिक उत्सव'

राज्यपाल ने आगे कहा कि, "हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में पूरे देश के विशेष सांस्कृतिक उत्सव है, उनको मनाया जाए. केरल में हम कहते हैं, ओणम आसाम सकल. आपको ओणम की बधाई."

लोगों ने कार्यक्रम के लिए राज्यपाल को कहा शुक्रिया

बता दें कि बिहार में केरल के हजारों लोग रहते हैं. आज राजभवन की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया था. ओणम उत्सव में शामिल होकर उन्होंने एक दूसरे को बधाईयां दी. साथ ही जनता ने राज्यपाल को इस आयोजन के लिए शुक्रिया भी कहा.

