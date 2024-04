कल लगेगा साल का पहला और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, धरती पर होगा कुछ देर के लिए अंधेरा, जानें सूतक काल का समय और ग्रहण के दौरान खाने-पीने से जुड़ी...

सूर्य ग्रहण का समय (Solar Eclipse Time)

भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 9.12 बजे से होगी और ये रात को 2.22 बजे समाप्त होगा. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे और 10 मिनट की रहेगी. वहीं बात करें अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों की तो वहां सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2.15 बजे से होगी.

पूर्ण सूर्य ग्रहण (Full Solar eclipse 2024)

वर्ष का ये पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा, जिसको खग्रास सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि सूर्यग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है. ऐसे में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है. ऐसे में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है.



देश में नहीं आएगा नजर (Solar eclipse will be visible in India or not)

सोमवार यानी 8 अप्रैल को लगने जा रहा रहा ये सूर्य ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण जिस समय लगेगा उस समय भारत में रात का समय होगा.



कितनी देर का होगा सूतक काल (Sutak Kaal of Surya Grahan 2024)

आमतौर पर ग्रहण के शुरू होने के तकरीबन 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण के खत्म होने के बाद ही समाप्त होता है. लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा.

