Diwali 2025: सूरन ( जिमीकंद) की सब्जी कैसे बनाएं, दीवाली पर बनाई जाती है खास

Suran Sabji Recipe: दीवाली पर कई घरों में सूरन की सब्जी जिसे जिमीकंद और ओल नाम से भी जाना जाता है इसकी सब्जी जरूर बनाई जाती है. लेकिन कई लोग इसको खाने से और बनाने से बचते हैं क्योंकि इससे गले में खुजली की समस्या हो सकती है. लेकिन अगर आप इस सब्जी को बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप बिना किसी परेशानी के इस सब्जी को बना सकते हैं. सूरन में पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसमें पौटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, एंटीओक्सिडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते है. तो चलिए आपको बताते हैं सूरन की सब्जी बनाने की रेसिपी.

सूरन सब्जी बनाने का तरीका ( Suran Sabji Recipe)

सामग्री

सूरन- 500 ग्राम

टमाटर- 2

नींबू- 1

दही- आधा कप

अदरक- 1 इंच लंबा टुकड़ा

जीरा- 1/2 टेबल स्‍पून

राई- 1/4 टेबल स्‍पून

हींग- 1 पिंच

हल्दी पाउडर- 1 टेबल स्‍पून

धनियां पाउडर- 1 टेबल स्‍पून

लाल मिर्च पाउडर- 1 टेबल स्‍पून

गरम मसाला- 1 टेबल स्‍पून

हरी मिर्च- 4

तेल- अंदाजानुसार

नमक- स्वादानुसार

हरा धनियां- 2-3 टेबल स्पून

सूरन की सब्जी बनाने का तरीका

सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों में तेल लगा लीजिए और फिर इसको छीलकर के काट लें. फिर इसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से धो लें. क्योंकि ये जमीन के अंदर उगाई जाती है इसलिए इसमें मिट्टी होती है. इसलिए इसको अच्छे से साफ करना जरूरी है.

इसके बाद आप कुकर में सूरन के टुकड़े डालें और इसमें नमक, हल्दी और पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें. 1 से 2 सीटी आने तक इसको पकाएं और फिर गैस को बंद कर दें. ध्यान रहे की सूरन बहुत ज्यादा गल ना जाए. इसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लें और इसको दही के साथ अच्छे से फेट लें.

अब एक पैन में तेल गर्म करें और इसमें हींग, जीरा और राई डालें. राई तड़कने के बाद इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल कर हल्की सा फ्राई करें जब तक मसाला तेल ना छोड़ दें. इसके बाद इसमें फिटा हुआ दही डालें और उबाल आने तक चलाते रहें वरना दही फट सकता है. जब इसमें उबाल आ जाए और तेल छूट जाए तो इसमें सूरन के पीस डालें और स्वादानुसार नमक और पानी डालें और इसको ढ़ककर पकाएं. आखिर में इसमें गर्म मसाला और हरा धनिया डालें. आपकी सूरन की सब्जी बनकर तैयार है.

