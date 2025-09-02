विज्ञापन
विशेष लिंक

रोजाना सूरजमुखी के बीज खाने से क्या फायदे होते हैं?

Sunflower Seeds Ke Fayde: अगर आप सूरजमुखी के बीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो सेहत को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं रोजाना एक मुट्ठी सूरजमुखी के बीज खाने के क्या अद्भुत फायदे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रोजाना सूरजमुखी के बीज खाने से क्या फायदे होते हैं?
सूरजमुखी के बीज के फायदे | Sunflower seeds health benefits

Sunflower Seeds Ke Fayde: सूरजमुखी के बीज न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. ये बीज विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं. ऐसे में अगर आप इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो सेहत को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं रोजाना एक मुट्ठी सूरजमुखी के बीज खाने के क्या अद्भुत फायदे हैं.

Sunflower Seeds Khane Ke Kya Fayde Hain | Surajmukhi Ke Beej Ke Fayde | Surajmukhi Ke Beej Ko Kaise Khaye

सूरजमुखी के बीज खाने से क्या फायदा होता है?

हार्ट: सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स से भरपूर हैं. इनका सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है. 

इसे भी पढ़ें: पेट साफ रखने के लिए क्या खाएं? मिनटों में साफ होगा पेट, बस ऐसे रखें डाइट

पेट: सूरजमुखी के बीजों में फाइबर ज्यादा होता है, इनका सेवन पाचन तंत्र को हेल्दी रखकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी: सूरजमुखी के बीजों में जिंक और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

हड्डियां: सूरजमुखी के बीजों में मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. 

वजन: सूरजमुखी के बीजों में फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाकर वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन बीजों का सेवन कर सकते हैं. 

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunflower Seeds Benefits, Sunflower Seeds Health Benefits, Surajmukhi Ke Beej Ke Fayde, Sunflower Seeds Nutrition, Benefits Of Eating Sunflower Seeds
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com