विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या खाने से किडनी सही रहती है?

Which Food Is Good For The Kidneys: आप ही की किचन में मौजूद पोषक तत्वों से भरपूर कुछ फूड्स न केवल किडनी की सफाई प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें हानिकारक तत्वों से भी बचाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि किन फूड्स को डाइट में शामिल करने से किडनी को ठीक रखा जा सकता है. 

Read Time: 3 mins
Share
क्या खाने से किडनी सही रहती है?
किडनी को ठीक कैसे करें | Kidney ko healthy rakhne ke liye kya khayen

Which Food Is Good For The Kidneys: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. इसलिए इसका सही तरीके से काम करना अच्छी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप भी किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए? इस सवाल का जवाब गूगल पर ढूंढ रहे हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी किडनी की सेहत को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. आप ही की किचन में मौजूद पोषक तत्वों से भरपूर कुछ फूड्स न केवल किडनी की सफाई प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें हानिकारक तत्वों से भी बचाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि किन फूड्स को डाइट में शामिल करने से किडनी को ठीक रखा जा सकता है. 

Kidney Ke Liye Kya Khana Chahiye | Kidney Ko Theek Kaise Karen | Kidney Ke Liye Diet Chart

किडनी को ठीक रखने के लिए क्या खाना चाहिए

सेब: सेब फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो किडनी को साफ रखने में मदद कर सकते हैं. किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप रोजाना एक सेब का सेवन कर सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: खाली पेट तुलसी के बीज खाने से क्या होता है?

ब्लूबेरी: ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी को सूजन से भी बचाते हैं और इनके कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. आप चाहें, तो इसे स्मूदी में या फिर सीधे फ्रूट के रूप में खा सकते हैं. 

अलसी के बीज: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. इनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाकर आप किडनी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. 

ग्रीन टी: ग्रीन टी में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट किडनी को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है. 

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foods For Kidneys, Foods For Healthy Kidneys, Kidney Health Tips, Foods To Avoid For Kidneys, Tips For Healthy Kidneys
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com