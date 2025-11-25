ये लाल बीज उबालकर खाएं, 100 ग्राम में मिल जाएगा 24 ग्राम प्रोटीन, अंडा और चिकन भी हैं इसके सामने फेल

Rich source of protein : भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां राजमा-चावल का नाम सुनकर लोगों के मुंह में पानी न आ जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद का यह राजा, सेहत के मामले में भी किसी 'बादशाह' से कम नहीं है? खासकर अगर आप जिम जाते हैं या वेजिटेरियन (शाकाहारी) हैं, तो राजमा आपके लिए किसी बेस्ट है. अक्सर लोग प्रोटीन के लिए अंडे और चिकन की बात करते हैं, लेकिन उबले हुए राजमा में छिपे गुण आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देंगे. आइए जानते हैं, क्यों एक्सपर्ट्स इसे प्रोटीन का पावरहाउस मानते हैं.

प्रोटीन का असली 'किंग'

अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो 100 ग्राम कच्चे राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है. वहीं, 100 ग्राम अंडे में करीब 13 ग्राम और चिकन में 25-30 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है. शाकाहारियों के लिए राजमा प्रोटीन का सबसे सस्ता और बेहतरीन जरिया है. यह न सिर्फ मसल्स बनाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को ताकत भी देता है.

राजमा को मसालेदार ग्रेवी में बनाने के बजाय अगर उबालकर (Boiled) खाया जाए, तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं.

इसमें भरपूर फाइबर होता है. उबले राजमा खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आप फालतू खाने से बच जाते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है.

राजमा में पोटैशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है.

इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह शुगर के मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है.

राजमा कैसे खाएं?

रात भर भीगे हुए राजमा को कुकर में उबाल लें. इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, प्याज, टमाटर और नींबू निचोड़कर इसकी चाट बना लें. यह टेस्टी भी है और हेल्दी भी. तो अगली बार जब भी प्रोटीन की बात हो, तो उबले राजमा को अपनी प्लेट में जरूर जगह दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)