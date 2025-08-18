चिकन मीट से भी ज्यादा ताकतवर है ये मौसमी सब्जी, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Kantola Sabji Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो आपको कंटोला की सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए. कंटोला जिसे, किकोड़ा या ककोड़ा नाम से भी जाना जाता है. इस सब्जी को पोषण का खजाना कहा जाता है क्योंकि, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम जैसे खनिज पोषक तत्वों से भरपूर है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस सब्जी का सेवन.

कंटोला की सब्जी खाने के फायदे- (Spiny Gourd Health Benefits In Hindi)

1. डायबिटीज-

कंटोला सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यह ब्लड शुगर कम करने में मददगार साबित हो सकती है. इसमें प्लांट इंसुलिन प्रचुर मात्रा में होता है. इसमें फाइबर और पानी की मात्रा होती है.

2. आंखों-

कंटोला की सब्जी में मौजूद ल्यूटिन जैसे कैरोटीनॉयड आंख को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. आंखों को सेहतमंद रखने के लिए आप इस सब्जी का सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

कंटोला की सब्जी में मौजूद गुण शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. मजबूत इम्यूनिटी कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. पाचन-

अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो कंटोला की सब्जी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)