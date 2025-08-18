विज्ञापन
विशेष लिंक

चिकन मीट से भी ज्यादा ताकतवर है ये मौसमी सब्जी, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Spiny Gourd Benefits: हरी सब्जियों का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, तो कंटोला की सब्जी को डाइट में जरूर शामिल करें.

Read Time: 2 mins
Share
चिकन मीट से भी ज्यादा ताकतवर है ये मौसमी सब्जी, जानें किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन
Kantola Ki Sabji: कंटोला की सब्जी खाने के फायदे.

Kantola Sabji Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो आपको कंटोला की सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए. कंटोला जिसे,  किकोड़ा या ककोड़ा नाम से भी जाना जाता है. इस सब्जी को पोषण का खजाना कहा जाता है क्योंकि, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम जैसे खनिज पोषक तत्वों से भरपूर है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस सब्जी का सेवन.

कंटोला की सब्जी खाने के फायदे- (Spiny Gourd Health Benefits In Hindi)

1. डायबिटीज-

कंटोला सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. यह ब्लड शुगर कम करने में मददगार साबित हो सकती है. इसमें प्लांट इंसुलिन प्रचुर मात्रा में होता है. इसमें फाइबर और पानी की मात्रा होती है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: मीठा खाने के हैं शौकीन तो बेसन की जगह एक बार जरूर ट्राई करें मलाई पनीर के लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. आंखों-

कंटोला की सब्जी में मौजूद ल्यूटिन जैसे कैरोटीनॉयड आंख को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. आंखों को सेहतमंद रखने के लिए आप इस सब्जी का सेवन कर सकते हैं. 

3. इम्यूनिटी-

कंटोला की सब्जी में मौजूद गुण शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. मजबूत इम्यूनिटी कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. पाचन-

अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो कंटोला की सब्जी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Spiny Gourd, Spiny Gourd Benefit Hindi, Kantola Ki Sabji Khane Ke Fayde, Spiny Gourd Recipe, Kantola Sabji
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com