आज क्या बनाऊं: मीठा खाने के हैं शौकीन तो बेसन की जगह एक बार जरूर ट्राई करें मलाई पनीर के लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

Malai Paneer Laddu: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है. छोटे से लेकर बड़े तक मीठा खाना पसंद करते हैं. भारतीय खाने के बाद कुछ न कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं. लेकिन रोज-रोज एक ही तरह की मीठा खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें मलाई पनीर के स्वादिष्ट लड्डू. पनीर और मलाई को मिलाकर बनाए गए ये लड्डू सेहत के साथ बेहतरीन स्वाद का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डू की रेसिपी.

कैसे बनाएं मलाई पनीर लड्डू- (How To Make Malai Paneer Laddu Recipe At Home)

सामग्री-

पनीर

दूध

मिल्क पाउडर

टेबलस्पून घी

चीनी

इलायची पाउडर

पिस्ता

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत का परफेक्ट ट्विस्ट है इस चीज से बनी टिक्की, नोट करें आसान रेसिपी

Photo Credit: Istock

विधि-

मलाई पनीर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पनीर, मिल्क पाउडर और दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अब गैस की आंच धीमी और मीडियम रखें और उसमें पैन को चढ़ा दें. इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहें. कुछ मिनट बाद जब इसमें उबाल आने के बाद इसे तकरीबन 4-5 मिनट कर और चलाएं. जब ये मिक्सचर पूरी तरह से सूख जाए और एक सॉफ्ट डो की तरह बन जाए तो आंच को बिल्कुल धीमा कर दें, अब इस डो में घी मिलाकर इसको 1-2 मिनट तक और पकाएंगे. अब गैस को बंद कर देंगे और मिक्सचर को प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे. जब मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाएं तो इसमें चीनी डालकर अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इस मिक्सचर से लड्डू बनाएं और ऊपर से कटे हुए पिस्ते लगा लें. आपके मलाई पनीर लड्डू बनकर तैयार हैं.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)