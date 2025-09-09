क्या आप जानते हैं दूध में भीगे अंजीर खाने से क्या होता?

Soaked Anjeer With Milk Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन जब भी पोषण से भरपूर डाइट की बात आती है तो ड्राई फ्रूट्स का जिक्र सबसे पहले किया जाता है. आज हम जिस ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं वो है अंजीर जिसे सूखा और कच्चा दोनों तरह से खाया जा सकता है. इसमें विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन K के साथ-साथ पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, तांबा और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक लाभ पाने के लिए अंजीर का सेवन कैसे करना चाहिए. जी हां आपने सही सुना. सही तरीके से और सही समय पर अगर कुछ चीजों का सेवन किया जाए तो शरीर को अधिक लाभ मिल सकता है. तो चलिए जानते हैं दूध में भीगे अंजीर खाने से होने वाले लाभ.

कब खाएं दूध में भीगे अंजीर- What Is The Right Time To Eat Soaked Fig With Milk:

दूध में भीगे अंजीर का सेवन सुबह के समय करना अधिक लाभदायक माना जाता है. इसके लिए आप रात में एक गिलास दूध में 3-4 अंजीर को धोकर पका लेना है फिर इसे रात भर के लिए फ्रिज में रखें और सुबह सेवन करें.

दूध में भीगे अंजीर खाने के फायदे- (Doodh Mein Bheege Anjeer Khane Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप तेजी से वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना एक गिलास दूध में अंजीर को डालकर पीएं. दूध में भीगे अंजीर का सेवन करने से वजन को तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- सुबह उठते ही खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें एक चुटकी ये मसाला, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Photo Credit: Canva

2. भूख बढ़ाने-

अंजीर वाले दूध का सेवन करने से भूख बढ़ती, जो आपके वजन को बढ़ाने में मददगार है.

3. हड्डियों-

अंजीर और दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. अगर आप कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं, तो दूध में भीगे अंजीर की सेवन कर सकते हैं.

4. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए दूध में भीगे अंजीर का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. अंजीर में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर रखने में मददगार है.

5. कमजोरी-

अगर आपको शरीर में थकान कमजोरी महसूस होती है, तो अंजीर वाले दूध का सेवन कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)