Good Morning: सुबह खाली पेट भीगी अंजीर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Bheege Anjeer Ke Fayde: यहां जानें दिन की शुरुआत भीगी अंजीर के साथ करने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

Read Time: 3 mins
Good Morning: सुबह खाली पेट भीगी अंजीर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
Bheege Anjeer Ke Fayde: अंजीर कई औषधीय गुणों से भरपूर है, जो शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और कॉपर जैसे कुछ मैक्रो- और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. अगर आप इसे सुबह खाली पेट भिगोकर खाते हैं, तो फायदे दोगुने भी मिल सकते हैं. यहां जानें दिन की शुरुआत भीगी अंजीर के साथ करने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर खाने के क्या फायदे हैं?

वजन: भीगी अंजीर में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. ऐसे में अगर आप दिन की शुरुआत भीगी अंजीर के साथ कर सकते हैं, तो वजन कम करने में मदद मिल सकती है. खाली पेट भीगी अंजीर का सेवन जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी सुबह खाली पेट अंजीर खाना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. इसमें मौजूद फाइबर कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकता है और आंतों को साफ रख सकता है.

स्किन: अंजीर में मौजूद विटामिन ए और के त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं. यह एंटी-एजिंग गुणों से भी भरपूर होता है. जो लोग स्किन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए भी भीगी अंजीर को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद माना जा सकता है.

ब्लड शुगर: अंजीर में पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

खाली पेट भीगी अंजीर कैसे खानी चाहिए?

अंजीर को एक रात पहले पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह खाली पेट खाएं. इस तरह से अंजीर का सेवन कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

