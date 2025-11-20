चेहरे का कोलेजन कैसे बढ़ाएं, किस फल में सबसे ज्यादा कोलेजन होता है? यहां जानें

Collagen-Rich Foods For Skin: कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है और त्वचा में लचीलापन, मजबूती और चमक लाने में मदद करता है. बढ़ती उम्र, तनाव, गलत खानपान, प्रदूषण और नींद की कमी जैसे कारणों से शरीर में कोलेजन का लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण चेहरे पर झुर्रियां, ढीली त्वचा, बालों के झड़ने और जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल करके आप कोलेजन उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. यहां जानें कौन से हैं वो फूड्स.

कोलेजन क्या खाने से बनता है?

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं, साथ ही त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचा सकती हैं.

खट्टे फल: संतरा, नींबू, मौसंबी, कीवी और अमरूद विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत हैं. विटामिन सी शरीर में कोलेजन उत्पादन को सक्रिय करता है और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है. रोजाना एक नींबू पानी या एक संतरा खाना त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कद्दू के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं और कोलेजन टूटने की गति को कम कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन स्किन के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

एवोकाडो: एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और विटामिन ई की मात्रा अच्छी पाई जाती है, यह त्वचा की नमी बरकरार रखने और कोलेजन को टूटने से बचाने में मदद कर सकती है. आप चाहें तो इसको सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)