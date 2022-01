Real And Fake Honey: कैसे करें असली और नकली शहद की पहचान, इन घरेलू तरीकों से जानें

Honey Is Pure Or Adulterated? इन तरीकों से जानें कितना शुद्ध है.

How To Check Purity of Honey: शहद हर रूप में गुणकारी है. इसका असर स्वास्थ्य के लिए जितना लाभकारी होता है उतना ही हमारी त्वचा के लिए भी ये फायदेमंद है. खांसी-जुकाम (Cough Cold) के साथ ही कई अन्य बीमारियों में उपचार के लिए शहद का इस्तेमाल (Benefits of Honey) होता है. वहीं ग्लोइंग स्किन (Glowing Skin) के लिए भी शहद से बेहतर दूसरा नेचुरल ऑप्शन नहीं है. लेकिन खाने या चेहरे पर लगाने से पहले हमें हमेशा इस बात की चिंता होती है कि हम जो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है. शहद असली है या नकली इस बात को जान पाना मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप इसकी जांच कर सकते हैं.