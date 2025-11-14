Shubh Ratri: इलायची खाकर सोने से क्या होता है? 15 दिन खाकर तो देखें, जो होगा होश उड़ा देगा

Raat Mein Elaichi Khane Ke Fayde: हरी इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि खुशबू, स्वाद और सेहत से भरी एक औषधीय है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल मिठाइयों, चाय और खास व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ दो हरी इलायची चबाकर सोते हैं तो शरीर को कई चौंकाने वाले फायदे मिल सकते हैं? इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और कई जरूरी तत्व शरीर को कई रोगों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. यहां जानें रात को सोने से पहले इलायची खाकर सोने से क्या फायदे होते हैं?

रात में सोने से पहले दो इलायची खाने के क्या फायदे हैं?

अच्छी नींद: इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है. सोने से पहले इसे चबाने से तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे नींद गहरी और बेहतर आ सकती है. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या या बार-बार नींद टूट की दिक्कत रहती है, उनके लिए यह एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है.

बेहतर पाचन: इलायची पाचन को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है. ऐसे में रात में सोने से पहले इसे खाने से पेट में जमा गैस, एसिडिटी, भारीपन या अपच जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है और पेट को ठीक रखा जा सकता है. जो लोग पेट की दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

मुंह की बदबू: हरी इलायची के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के अंदर पनपने वाले कीटाणुओं को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में रात में सोने से पहले इलायची खाने से न सिर्फ सांस ताजी रहती है बल्कि सुबह मुंह की बदबू की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)