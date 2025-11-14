गाजर के जूस में नींबू डाल सकते हैं, गाजर के जूस में नींबू मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं?

Kya Gajar Ke Juice Mein Nimbu Dal Sakte Hain: सर्दियों के मौसम में पीया जाने वाला गाजर का जूस सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होता, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है. इसमें विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने से लेकर इम्यूनिटी को मजबूत करने तक मदद करते हैं. कई लोग इसे और हेल्दी बनाने के लिए इस जूस में कई चीजें डालते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या गाजर के जूस में नींबू डाला जा सकता है? इसका जवाब है, हां बिल्कुल, गाजर और नींबू का मेल न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि फायदे भी दोगुने बढ़ा देता है. आइए जानते हैं गाजर के जूस में लिम्बू डालकर पीने के पीने के क्या फायदे हैं?

गाजर के जूस में क्या मिलाकर पीना चाहिए?

इम्यूनिटी: गाजर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जबकि नींबू विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है. इन दोनों की जोड़ी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकती है. नियमित रूप से इनका सेवन वायरल संक्रमणों से बचाव करने में मदद कर सकता है.

स्किन: गाजर के जूस में मौजूद तत्व त्वचा को ग्लो देने के लिए जाना जाते हैं. इनमें मौजूद बीटा-कैरोटीन स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद कर सकता है. वहीं, नींबू का विटामिन सी कोलेजन उत्पादन को बढ़ा सकता है, जिससे त्वचा सॉफ्ट और साफ दिखाई दे सकती है.

पाचन: गाजर के जूस में नींबू मिलाकर पीने से पेट को ठीक रखा जा सकता है. जिन लोगों को कब्ज, गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती उनके लिए इनका साथ में सेवन फायदेमंद माना जा सकता है, जो लोग सुबह खाली पेट यह डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है.

डिटॉक्स: नींबू शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद कर सकता है. वहीं, गाजर का रस लिवर को हेल्दी रखने में सहायक हो सकता है. दोनों को मिलाकर पीने से शरीर को अंदर से साफ रखने में आसानी होती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)