आम को खाने से पहले क्यों भिगोना चाहिए? वजह जानकर कभी नहीं खाएंगे बिना भीगा आम...

आम को कुछ घंटे के लिए भिगोकर रखने से फाइटिक एसिड को हटाने में मदद मिलती है.

Soak Mangoes in Water Before Eating Them: गर्मी का मौसम आ गया है और इसके साथ ही आम का मौसम भी आ गया है. मीठे-मीठे आम हर किसी के फेवरेट होते हैं, लेकिन आम (Mango) खाने के भी कुछ नियम (traditional way of eating mangoes) हैं. इसमें से सबसे अहम नियम है आम को खाने से पहले भिगोना. आम खाने से पहले उसे कुछ घंटे के लिए भिगोकर जरूर रखना चाहिए. बिना भिगोए आम खाने से ये पेट से जुड़ी कई समस्याओं की वजह बन सकता है. आइए जानते हैं कि आम को खाने से पहले भिगोना क्यों जरूरी है.