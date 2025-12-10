शिमला मिर्च खरीदने से पहले नीचे के 'उभार' जरूर चेक करें, वरना बिगड़ जाएगा आपकी डिश का स्वाद

Capsicum buying tips : शिमला मिर्च (Capsicum) खाना पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग के लिए और कच्चा खाने के लिए कौन सी शिमला मिर्च बेस्ट है. बता दें, इसका पता शिमला मिर्च के नीचे के उभारों (bumps/lobes) से लगाया जा सकता है. जी हां, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो शिमला मिर्च हम मार्केट से लेकर आते हैं उसमें मेल और फीमेल शिमला मिर्च शामिल होती हैं. ये शिमला मिर्च बताती है कि कौन सी पकाकर खाने वाली और कौन सी सलाद की तरह खाने के लिए बेस्ट है. इसकी पहचान कैसे करते हैं आइए आगे आर्टिकल में जानते हैं....

क्या है शिमला मिर्च में नीचे के उभारों का मतलब | What do the bulges on the bottom of bell peppers mean?

जब आप शिमला मिर्च खरीद लेकर आते हैं अक्सर देखा होगा कि किसी शिमला मिर्च में नीचे की तरफ 3 उभार होते हैं, तो किसी में 4. माना जाता है कि जिस शिमला मिर्च के नीचे 3 उभार है, वह (मेल) शिमला मिर्च होती है, जो कम मीठी और भूनने (Grilling) के लिए अच्छी मानी गई है, बल्कि जिन शिमला मिर्च में 4 उभार होता है, वो (फीमेल) होती है, जो स्वाद में ज्यादा मीठी होती है. इन्हें आप सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं.

रंगों का भी होता है बड़ा खेल

सिर्फ उभार ही नहीं, शिमला मिर्च का रंग भी उसके स्वाद के बारे में बहुत कुछ बताता है-

इसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, इसलिए इसका स्वाद हल्का कड़वा या तीखा होता है.

यह हरी के मुकाबले थोड़ी कम तीखी और हल्की मीठी होती है.

यह सबसे ज्यादा मीठी और पकने के बाद तैयार होती है. सलाद के लिए यह बेस्ट है.

क्यों शिमला मिर्च के होते हैं 3 या 4 उभार | Why do bell peppers have three or four bulges?

साइंस की बात करें तो ये उभार असल में फूल के अंडाशय (Ovary) के हिस्से होते हैं, जिन्हें 'कार्पेल' कहा जाता है. जितने ज्यादा उभार होंगे, फल उतना बड़ा होगा और उसमें बीजों की संख्या उतनी ही अधिक होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)