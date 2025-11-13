World Diabetes Day 2025: डायबिटीज में शकरकंद खा सकते है या नहीं?

Sweet Potato Can be Eaten in Diabetes: सर्दियों का मौसम आते ही हमारे पास खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. जो खाने में हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी. आज हम बात करेंगे शकरकंद की, जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी पाए जाते हैं. सर्दियों में इसका सेवन खूब किया जाता है. कई लोग इसे आग में भूनकर खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसको कुकर में उबालकर खाते हैं. लेकिन इसको लेकर के एक सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि क्या इसको डायबिटीज में खा सकते हैं. क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि शकरकंद खाने में मीठी होती है, इसलिए इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है. आपको बता दें कि शकरकंद को डायबिटीज में खाया जा सकता है. इसको खाने से डायबिटीज रोगियों की ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं शकरकंद खाने के फायदों के बारे में.

सर्दियो में शकरकंद खाने के फायदे ( Sweet Potato Khane Ke Fayde)

पाचन तंत्र मजबूत करें

हर रोज शकरकंद का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद करता है. इसके साथ ही इसको खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. जिससे आप एक्सट्रा खाने से बचते हैं और आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

बीपी कंट्रोल

शकरकंद का सेवन आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके साथ ही इसका सेवन शरीर से बैड कोलेस्टॉल कम करने में मदद मिल सकती है.

आंखों की रोशनी बढ़ाएं

शकरकंद का सेवन आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और बीटा-कैरोटिन पाया जाता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है. इसका रोदाना सेवन करने से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिलती है.

अर्थराइटिस

शकरकंद में भरपूर मात्रा में जिंक और बीटा कैरोटीन पाया जाता हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद है. इसका सेवन अर्थराइटिस की परेशानी को कम करने में मददगार होता हो सकता है.

