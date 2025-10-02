विज्ञापन
बच्चे नूडल्स के लिए जिद करते हैं? ताे उन्हें खिलाएं आटा नूडल्स, फटाफट नोट करें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

Atta Noodles Recipe: अगर आपको भी बच्चों को हेल्दी और टेस्टी खिलाना है तो आटा नूडल्स रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

बच्चों के लिए बनाएं टेस्टी आटा नूडल्स.

Atta Noodles Recipe: क्या आपके भी बच्चे भी बाहर का और चाइनीज खाने की जिद करते हैं लेकिन आप इसलिए उनकों ये चीजें खाने से बचाते हैं लेकिन कई बार उनकी जिद के आगे हार जाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन्स जो आपके बच्चे की जिद को पूरा करने के साथ ही उनके लिए हेल्दी भी हैं. ऐसे में बच्चों को खुश रखने के लिए आपके पास है एक बेहतरीन ऑप्शन वो भी घर पर बना आटा नूडल्स. आइए जानते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी.

सामग्री (Ingredients):

  • गेहूं का आटा – 1 कप
  • नमक – 1/4 छोटा चम्मच
  • पानी – आवश्यकतानुसार
  • तेल – 1 छोटा चम्मच

नूडल्स के लिए

  • कटी हुई गाजर – 1/4 कप
  • कटी शिमला मिर्च – 1/4 कप
  • कटी पत्ता गोभी – 1/4 कप
  • प्याज (लंबी कटी) – 1
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 छोटा चम्मच
  • सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच
  • टमाटर सॉस – 1 बड़ा चम्मच
  • नमक – स्वाद अनुसार
  • काली मिर्च – स्वाद अनुसार
  • तेल – 1 बड़ा चम्मच

आटा नूडल्स बनाने की विधि (Step by Step Recipe)

सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा, थोड़ा नमक और एक छोटा चम्मच तेल मिलाकर पानी की मदद से सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लें. अब गुंथे हुए आटे को 15–20 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब आटे को दो हिस्सों में बांटकर पतली रोटियां बेल लें. अब इन रोटियों को चाकू या कटर से पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट लें इन कटे हुए आटा नूडल्स को 5–10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दें.

एक बर्तन में पानी उबालें, थोड़ा नमक डालें और उसमें कटे हुए नूडल्स डालें. 3–4 मिनट तक उबालें जब तक नूडल्स सॉफ्ट न हो जाएं. इसके बाद इसको छानकर ठंडे पानी से धो लें और अलग रख दें.  अब कढ़ाई में तेल गरम करें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल कर हल्का फ्राई कर लें. अब प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें, इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां डालें और तेज आंच पर 2-3 मिनट के लिए फ्राई करें. इसके बाद नूडल्स को सब्जियों में मिलाएं. ऊपर से सोया सॉस, टमाटर सॉस, नमक और काली मिर्च डालें. सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट तक पकाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

