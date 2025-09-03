खाने के बाद सौंफ और मिश्री मिलाकर खाने के क्या फायदे हैं?

Saunf Mishri Ke Fayde: किसी भी मील के बाद सौंफ और मिश्री खाना एक आम बात है. इतना ही नहीं लोगों के घरों के डाइनिंग टेबल पर एक बॉल में इस मिश्रण होना मानों बेहद सामान्य बात है. जहां कई लोग इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में खाते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो खाने को जल्दी पचाने के लिए इसका सेवन करना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि ये दोनों ही जिंक, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं जो शरीर को और भी कई लाभ पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं? सौंफ और मिश्री मिलाकर खाने से हमारे शरीर को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

सौंफ और मिश्री मिलाकर खाने से क्या होता है?

पेट: सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर गैस, अपच और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

वजन: सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर में जमा फैट आसानी से बर्न हो जाता है और वजन कम करने में मदद मिलती है.

स्ट्रेस: सौंफ और मिश्री दोनों में ही शरीर को ठंडक देने वाले तत्व पाए जाते हैं जो मेंटल हेल्थ को बेहतर रखकर तनाव, थकान और सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

हड्डियां: सौंफ कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर है. इसका मिश्री के साथ सेवन हड्डियों को मजबूत बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

मुंह की बदबू: सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन मुंह की बदबू को दूर करने का अच्छा घरेलू उपाय है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह को फ्रेश रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)