Thand Me Bartan Kaise Saaf Karen: आज इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से सर्दियों में बर्तन धोना कम मुश्किल होगा और आपके हाथ भी सुरक्षित रहेंगे.

Kitchen Hacks: अब सर्दियों में बर्तन धोना होगा आसान, बस अपना लें ये टिप्स
Thand Me Bartan Kaise Saaf Karen: सर्दियों के मौसम में कुछ भी काम करने में आलस आता है फिर चाहें वो कपड़े धोना हो या बर्तन धोना क्योंकि ठंडा पानी हाथों को सुन्न कर देता है, जिससे बर्तन धोना सबसे ज्यादा परेशानी वाला काम बन जाता है और अगर ज्यादा देर तक बर्तन जमा रहे, तो रसोई में बदबू आने लगती है. अगर आप भी ठंडे पानी के कारण बर्तन धोने से बचते है, तो अब घबराएं नहीं. आज इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से सर्दियों में बर्तन धोना कम मुश्किल होगा और आपके हाथ भी सुरक्षित रहेंगे.

बर्तन आसानी से कैसे धोएं?

गर्म पानी का इस्तेमाल करें: सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी होने के कारण ही बर्तन धोने में आलस आता है. इसलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. इससे चिकनाई आसानी से निकल जाएगी और हाथों में ठंड भी कम लगेगी.

रबर के दस्ताने का उपयोग करें: रोजाना बर्तन धोने के लिए रबर के दस्ताने का उपयोग करना फायदेमंद माना जा सकता है. इनका इस्तेमाल करने से हाथ सीधे ठंडे पानी के संपर्क में नहीं आते साथ ही स्किन केमिकल से सुरक्षित रहती है और हाथ फटने से बचते हैं. सर्दियों में दस्तानों का इस्तेमाल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

ब्रश की मदद से साफ़ करें बर्तन: सर्दियों में बर्तन को धोने के लिए हैंडल वाले ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. इनका उपयोग करने के लिए हैंडल वाले ब्रश पर साबुन लगाकर बर्तन धोएं, इसका इस्तेमाल करने से बर्तनो को अच्छे से साफ़ करना बेहद आसान हो जाएगा. आप सर्दियों के मौसम में इस तरीके से बर्तन अगर धोते हैं, तो ठंड से बच सकेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

