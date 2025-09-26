नवरात्रि का व्रत खोलना है, लेकिन टाइम है कम, 10 मिनट में तैयार करें ये डिश

Makhana Kheer Recipe: व्रत के दौरान स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर खाना शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है.मखाने की खीर व्रत के लिए एक बेहतरीन और हेल्दी विकल्प हो सकता है. मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, खाने में हल्का और जल्दी पचने वाला आहार है. यह ग्लूटेन-फ्री होता है और कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप व्रत के दौरान मखाने की खीर बनाते हैं तो स्वाद के साथ शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान मखाने की खीर कैसे बनाई जा सकती है.

व्रत में मखाना खीर कैसे बनाएं? | How To Make Makhana Kheer For Fast

सामग्री

मखाना (1 कप)

दूध (1 लीटर)

घी (1 चम्मच)

चीनी (स्वादानुसार)

केसर (4 से 5 धागे)

इलायची पाउडर (1/2 चम्मच)

थोड़े ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, पिस्ता)

पानी (मखाने भिगोने के लिए)

बनाने की विधि

व्रत में इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें. एक तवा लें, इसमें घी गरम करें और मखानों को सुनहरा और फूला हुआ होने तक भून लें. अब एक पैन में दूध डालकर उसे कम आंच पर उबालें. आप चाहें, तो दूध में केसर डालकर उसका रंग और खुशबू बढ़ा सकते हैं. ध्यान रखें दूध को तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए, जिससे खीर गाढ़ी हो जाएगी. दूध के गाढ़ा होने पर भुने हुए मखाने दूध में डालें. फिर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि मखाने दूध में अच्छी तरह से नरम हो जाएं. अब इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)