Blue Momos Kaise Banta Hai: तो चलिए जानते हैं ब्लू मोमोस बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

व्रत में मोमोस खा सकते हैं? ट्राई करें ये व्रत स्पेशल ब्लू मोमोज रेसिपी

Blue Momos Kaise Banta Hai: व्रत के दौरान अक्सर बर्गर, पिज्जा और मोमोस जैसी चीजें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो चिंता न करें. आज हम आपको ब्लू मोमोस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन व्रत के समय किया जा सकता है. यह स्वाद और पौष्टिकता दोनों से भरपूर होते हैं. इनको बनाने के लिए सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटा का उपयोग किया जाता है, जो व्रत के लिए उपयुक्त होता है और फिलिंग में पनीर या आलू जैसे हल्के और पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं ब्लू मोमोस बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

क्या व्रत में मोमोस खा सकते हैं? | Can We Eat Momos In Navratri?

सामग्री

  • सिंघाड़े का आटा
  • पानी
  • सेंधा नमक
  • फिलिंग के लिए
  • पनीर
  • उबला हुआ आलू (मैश किया हुआ)
  • हरी मिर्च
  • अदरक
  • हरा धनिया
  • सेंधा नमक
  • काला नमक
  • ब्लू कलर के लिए:
  • बटरफ्लाई पी फ्लावर (ब्लू अपराजिता का फूल)

ब्लू मोमोस कैसे बनाएं? 

इन मोमोस को तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में सिंघाड़े का आटा लें. अब ब्लू बटरफ्लाई पी फ्लावर को उबालकर उससे नीला पानी तैयार कर लें. फिर इस पानी से मुलायम आटा गूंथ लें. जब आटा अच्छी तरह से गूंथ जाए तब इसे गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. अब फिलिंग तैयार करने के लिए एक बाउल में मैश किया हुआ आलू, पनीर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सेंधा नमक और काला नमक मिला लें. अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. हर लोई को बेलन की मदद से गोल पतला बेलें और फिर हर गोल लोई के बीच में फिलिंग भरें और किनारों को सावधानी से मोड़कर मोमोस का आकार दें. अब मोमोस को स्टीमर में 10 से 12 मिनट तक भाप में रखकर पकाएं. जब वे पूरी तरह से पक जाए तो इसे चटनी के साथ परोसें.

Blue Momos Recipe, Navratri Special Blue Momos Recipes, Butterfly Pea Flower Momos, Healthy Vrat Momos Recipe, Blue Momos Trending Recipe
