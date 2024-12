दक्षिण कोरिया के कैफे का वायरल वीडियो देख इंप्रेस हुआ इंटरनेट, यूनिक थीम की जमकर की तारीफ

बाहर जाकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना ही भला किसे पसंद नहीं है. क्योंकि ये एकमात्र भोजन करने का हिस्सा नहीं है. बल्कि, माहौल, दूसरों के साथ बातचीत एक्सपीरिएंस भी है. दक्षिण कोरिया के कैफे में थीम बेस्ड कल्चर इस बात का सबूत है. का वहां कैफ़े केवल एक कप कॉफ़ी पीने के स्थानों से कहीं अधिक हैं. वे व्यापक और अद्वितीय हैं, जो देश के हर कोने में कुछ अलग पेश करते हैं. इनमें से एक कैफे को इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में हाईलाइट किया गया था. कंटेंट क्रिएटर एंजेला गियाकास रेन रिपोर्ट नामक पॉपुलर रेन-थीम वाले कैफे के अंदर की एक झलक दिखाती हैं.

वीडियो में प्रतिष्ठान को पूरे साल शांतिपूर्ण बरसात के दिन का माहौल पेश करते हुए दिखाया गया है. आप बूंदों की सुखद ध्वनि सुनते हुए इस जगह के अंदर एक कप कॉफी का आनंद ले सकते हैं. मेनू में बरसात के मौसम से इंस्पायर कई प्रकार के ड्रिंक, पेस्ट्री और आइसक्रीम उपलब्ध हैं. कंटेंट क्रिएटर के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से अपनी "टिश्यू क्रोइसैन ब्रेड" के लिए भी जाना जाता है. लगातार बारिश दिखाने वाली एचडी स्क्रीन इमारत के अंदर दिखाई जाती हैं, जबकि कैफे के बाहर 'बारिश' जारी रहती है, जो सीढ़ियों के साथ एक तालाब में गिरती है जिसे आप पार कर सकते हैं. कैप्शन में लिखा है, "एक ऐसे कैफे की कल्पना करें जहां 24/7 बारिश होती है ताकि आप कॉफी और क्रोइसैन के साथ आरामदायक महसूस कर सकें, भले ही बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो." एक नज़र यहां डालें:

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा जा चुका है. यूनिक इमर्सिव कैफे एक्सपीरिएंस ने इंटरनेट यूजर्स को इंप्रेस किया क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन में इस पर अपने आइडिया शेयर किए. एक यूजर ने कहा, "यह काम/पढ़ाई और आराम करने के लिए बिल्कुल सही जगह लगती है."

एक अन्य ने कहा, "हे भगवान, मुझे बरसात के दिन बहुत पसंद हैं."

"मैं इसे अपने घर में चाहता हूं, हाहाहा," एक कमेंट पढ़ें.

किसी और ने लिखा, "कोरिया में सबसे अच्छा कैफे व्यू है."

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि झपकी लेने के लिए यह बिल्कुल सही जगह है."

