गर्म चम्मच दिलाएगा खांसी से राहत, योग गुरु ने बताया पुरानी खांसी को जड़ से खत्म करने का रामबाण नुस्खा

Cough Home Remedies: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को सर्दी और जुकाम की समस्या हो जाती है और इसके ही साथ आती है खांसी, जिसकी वजह से गले में खुजली और दर्द होता है. ये खांसी इरिटेट कर देती है इसलिए इससे जितनी जल्दी हो जाए छुटकारा पाना होता है. जिसके लिए बाजार में कई तरह के कफ सीरप मिलते हैं लेकिन इनको पीने के बाद कई लोगों को नींद बहुत आती है इसलिए इनका सेवन रात में ही करने की सलाह दी जाती है. लेकिन दिक्कत तब आती है कि दिन में इस समस्या से राहत पाने के लिए क्या किया जाए? तो आज हम आपको एक देसी नुस्खा बताएंगे जिसको लेने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से खत्म होने में मदद करेगी.

इस देसी नुस्खे को योग गुरु कैलाश विश्नोई ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ एक गर्म चम्मच आपकी इस समस्या को खत्म करने में रामबाण साबित हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उनका देसी नुस्खा.

खांसी से राहत पाने का देसी नुस्खा ( Cough Home Remedies)

सामग्री

एक चम्मच शहद

चुटकी भर काला नमक

थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर

योग गुरु कैलाश ने बताया कि इसके लिए आपको एक चम्मच लेना है और उसे गैस पर 10 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है. इसके बाद इस चम्मच में शहद, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लो और इसका सेवन करो. ये मिक्सचर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, गले में खराश, खांसी हो, गले में दर्द हो इसका सेवन करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा. सर्दियां शुरु हो गई हैं तो इसका सेवन करें और खांसी जैसी समस्या से छुटकारा पाएं.

