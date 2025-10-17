Diwali Air Fryer Recipe: दीवाली पर बनाएं टेस्टी ऑयल फ्री समोसा, नोट करें रेसिपी

Air Fryer Recipe: दीवाली का त्योहार अपने साथ खुशियां लेकर आता है, इसके साथ ही आता है खूब सारा खाना-पीना और मिठाइयां. इस दौरान लोग जमकर खाते हैं और इस चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज भी करते हैं. लेकिन अगर आप इस दीवाली को सेलीब्रेट करने के साथ हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी रेसिपी के बारे में जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है. इस बार आप घर पर समोसा बनाने की सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी है और अगर आपके पास एयर-फ्रायर है तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा हो जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं इस दीवाली को हेल्दी और टेस्टी बनाने का तरीका. एयर-फ्रायर एक ऐसा गैजेट है जिसमें आप कई तरह के पकवानों को बिना तेल के भी उतना ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बना सकते हैं.

एयर फ्रायर में समोसा बनाने की रेसिपी

समोस तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको वो पसंद ना हो. आप एयर फ्रायर में इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं.

सामग्री:

(10-12 समोसे के लिए)

स्टफिंग के लिए:

उबले आलू – 4-5 (मीडियम साइज)

हरी मटर – ½ कप

अदरक – 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी हुई)

धनिया पत्ती – 2 टेबलस्पून (कटी हुई)

जीरा – ½ टीस्पून

धनिया पाउडर – 1 टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

लाल मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून

आमचूर पाउडर – ½ टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

तेल – 1 टेबलस्पून (तड़के के लिए)

समोसा कवर के लिए:

मैदा – 2 कप

अजवाइन – ½ टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

तेल – 3 टेबलस्पून (मोयन के लिए)

पानी – ज़रूरत अनुसार

बनाने की विधि:

कड़ाही में तेल गर्म करें. उसमें जीरा, अदरक, हरी मिर्च डालकर भूनें. अब मटर डालकर 2 मिनट तक पकाएं. फिर उबले आलू मैश करके डालें. सभी मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं. मिश्रण को ठंडा होने दें.

अब एक बाउल में मैदा लें उसमें नमक, अजवाइन और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें. 10 मिनट तक ढककर रख दें. अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें. एक रोटी को आधा काटें और कोन बनाकर उसमें फिलिंग भरें. किनारों पर थोड़ा पानी लगाकर सील करें.

एयर फ्रायर को 180°C पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करें. तैयार समोसे को एयर फ्रायर बास्केट में रखें (थोड़ा-थोड़ा गैप छोड़ें). उन पर ब्रश से थोड़ा तेल लगाएं. अब 180°C पर 15-18 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक एयर फ्राय करें. बीच में एक बार पलट दें ताकि दोनों तरफ से समान रूप से कुरकुरे बनें.

गर्मागर्म समोसे को हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें.

