Baba Ramdev ने बताया बवासीर का देसी इलाज, जड़ से होगा खात्मा, एक बार खाओ फिर देखो इस पत्ती का कमाल

Piles Home Remedies: बवासीर सिर्फ एक शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है. बल्कि ये आपके पूरे कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर सकती है. बवासीर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए टॉयलेट जाना एक मुसीबत बन जाता है. बाइक पर बैठना सजा लगता है और ऑफिस चेयर पर लंबे टाइम तक बैठना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है. और सबसे बड़ी बात अगर इसका समय रहते इलाज ना किया गया और इसे जड़ से ठीक ना किया जाए तो ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स वापस आ सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप इसका इलाज ऐसे करें कि इसकी वापसी होने के चासेंस लगभग खत्म हो जाएं. बाबा रामदेव ने ऐसी पत्ती के बारे में बताया है जो इस समस्या से राहत दिलाने में आपकी मदद करेगा.

बवासीर क्यों होती है

पाइल्स तब होता है जब आपके एनस यानी लैट्रिन की जगह के ब्लड वेसल्स सूज या फिर फूल जाती हैं. और इसका सबसे कॉमन ट्रिगर होता है हार्ड स्टूल जो कि हर दिन इन नसों पर प्रेशर डालता है. हार्ड स्टूल यूजुअली लो फाइबर डाइट, कम पानी पीने, सिड्री लाइफस्टाइल या फिर प्रेगनेंसी के बाद होता है. तो अगर हम स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट बना दें तो पाइल्स के इन लक्षणों को हम काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं. और यहां पपीता एक सिंपल लेकिन पावरफुल रोल प्ले करता है.

बवासीर का देसी इलाज

बवासीर की समस्या से राहत दिलाने में नागदोन की पत्तियां किसी वरदान से कम नही हैं. बाबा रामदेव ने बताया कि जिन लोगों को बवासीर की समस्या है उनको नागदोन की पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए. ये सूजन को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगी.

कैसे करें सेवन

आपको बस करना ये है कि हर रोज सुबह और शाम को इसकी 3-3 पत्तियों को चबाकर खा लेना है. बस आपको कुछ ही समय में असर देखने को मिल जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)