कैल्शियम की खदान हैं ये छोटे से बीज, जानिए कैसे, कब और कितनी मात्रा में सेवन करने से मिलेगा फायदा

Calcium Deficieny: कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है. आइए जानते हैं बिना दवा खाएं कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है.

Calium Rich Food: कैल्शियम की खदान हैं ये सफेद बीज.

Calcium Rich Food: आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरफूड के बारे में जो आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो यह आपकी हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर कर सकता है. साथ ही यह आपके हार्ट और नर्व्स की हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. हम जिस सुपर फूड की बात कर रहे हैं वो है तिल के बीज. तो चलिए आपको बताते हैं तिल को यूज करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे यह आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है.

कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है

कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है. कैल्शियम का नाम सुनकर आपको लगता है कि यह सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है तो जान लीजिए कि कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है. जैसे कि मसल्स के कांट्रैक्ट करने में नर्व्स को सिग्नल भेजने में और हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग में कैल्शियम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे बोन्स वीक होने लगती हैं या फिर आपको बार-बार मसल क्रैम्पस होने लग जाते हैं. इसके अलावा आपके दांत भी कमजोर होने लगते हैं और थकान कमजोरी और डिप्रेशन भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है.

कितना कैल्शियम है जरूरी

जनरली एक एडल्ट को रोजाना लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन यह जरूरत आपकी उम्र और आपके जेंडर के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है.

मेनोपॉज के बाद औरतों को और बुढ़ापे के अंदर सभी लोगों को थोड़ा सा ज्यादा यानी लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना खाना चाहिए.

ग्रोइंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स के लिए जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है इनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होती है ताकि उनकी जो बोन्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके.

तिल में कैल्शियम के साथ-साथ आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये सभी मिनरल्स वो होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं.

एक चम्मच तिल के बीज में एप्रोक्सीमेटली 88 यानी 88 मिग्रा कैल्शियम होता है यानी अगर आप दिन में तीन से चार चम्मच तेल को कंज्यूम कर लें तो आप अपनी डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन

तिल को तवे पर भून कर खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ये बेहद आसान तरीका है. इसके लिए तिल को फ्राइंग पैन में मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का-हल्का भून लीजिए. अब इन रोस्टेड तिलों को एक प्लेट में निकालकर थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसे आराम से चबा चबा कर खा सकते हैं.

रोस्टेड तिल को आप डायरेक्टली खाने के अलावा अपने सैलेड्स में सूप में या फिर दही में ऊपर से डालकर भी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

