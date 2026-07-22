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अंडा ताजा है या खराब? इन 4 आसान तरीकों से मिनटों में करें पहचान | Kharab Ande Ki Kya Pahchan Hai

घर में रखे अंडे ताजा हैं या खराब हो चुके हैं? इसका पता कैसे लगाएं? नीचे बताई गई टिप्स मदद कर सकती हैं.

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अंडा ताजा है या खराब? इन 4 आसान तरीकों से मिनटों में करें पहचान | Kharab Ande Ki Kya Pahchan Hai
खराब अंडे की क्या पहचान होती है?
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कई बार लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि अंडा सही है या खराब है, ये कैसे पता करें. अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो ये स्टोरी आपके काम आ सकती है. नीचे कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स के बारे में बताया है, जिनकी मदद से आप आसानी से खराब अंडे का पता लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो ट्रिक्स.

फ्लोट टेस्ट

अंडे को एक पानी के गिलास में डालकर देखें. अगर डूब जाता है, तो मान लें अंडा ताजा है. वहीं, अगर अंडा ऊपर की ओर तैरे तो हो सकता है कि वो खराब हो चुका है.

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स्मेल से पहचानें

अंडा बनाने से पहले तोड़कर देखें. अगर उसमें से नेचुरल खुशबू आए, तो समझ जाएं कि वो फ्रेश है और अगर गंदी बदबू आए तो हो सकता है वो खराब हो चुका है.

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छिलके से देखें

ताजा अंडा थोड़ा खुरदुरा होता है. वहीं पुराना अंडा चिकना और चमकदार होता है. आप इसके छिलके को देखकर भी अंडा ताजा है या पुराना है इसका पता लगा सकते हैं.

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आवाज से पता लगाएं

अंडे को अपने कान के पास लेकर जाएं और हिलाकर देखें. अगर अंडे से कोई आवाज नहीं आए, तो समझ जाएं कि वो फ्रेश है. वहीं पुराने अंडे से आवाज आ सकती है.

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