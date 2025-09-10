Pet me Gas ka Ilaj: पेट में गैस की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। यह समस्या अधिकतर गलत खानपान, तनाव, और जीवनशैली की वजह से होती है. पेट में गैस बनने के कुछ सामान्‍स लक्षण होते हैं जैसे पेट फूलता है, दर्द होता है और कभी-कभी अत्यधिक ऐंठन भी हो जाती है. अब सवाल यह उठता है क‍ि गैस बनने के कारण क्‍या हो सकते हैं, तो पेट में गैस बनने के पीछे कई वजह हो सकती हैं जैसे भारी और ऑयली खाना, फिजी ड्रिंक का सेवन, अधूरा पाचन या फिर खाना जल्दी-जल्दी और बिना ठीक से चबाए खाना.

पेट की गैस का इलाज | Pet me Gas ka Ilaj

Pet ki Gas Kaise Nikale : हालांकि पेट की गैस की समस्या आम है, फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सही खानपान, घरेलू नुस्खे और समय पर सावधानी से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. अगर समय रहते उपचार न किया जाए तो यह और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. पेट की गैस का इलाज या इससे बचाव के लिए यहां कुछ उपाय बताए गए हैं -

पेट की गैस का इलाज तलाश रहे हैं तो पहले यह समझ लें क‍ि हर पेट की जलन या गैस आम नहीं है, वह किसी गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकता है. इसलिए यह समझना जरूरी है क‍ि पेट की सामान्‍य गैस और गर्ड यानि जीईआरडी में क्‍या फर्क है.

Also Read: किन लोगों को नहीं पीना चाहिए सुबह खाली पेट पानी? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

पेट की गैस के लक्षण और गर्ड में फर्क समझें

पेट की गैस और गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स (गर्द) दोनों ही पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इनके लक्षण और कारण अलग होते हैं.

पेट की गैस के लक्षण :

पेट में सूजन या फुलाव महसूस होना

पेट दर्द या ऐंठन होना

बार-बार डकार आना

पेट में भारीपन या दबाव महसूस होना

कभी-कभी पेट की आवाज़ आना या खटखटाहट होना

बदहजमी और अपच की शिकायत होना

गार्ड (गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स) के लक्षण:

सीने में जलन या जलन जैसा दर्द (हार्टबर्न)

खाने के बाद खट्टा या अम्लीय स्वाद मुंह में आना

गले में जलन या खराश महसूस होना

बार-बार उल्टी या खांसी आना

निगलने में परेशानी या गले में गांठ महसूस होना

फर्क:

पेट की गैस में मुख्य समस्या पेट में हवा या गैस का जमा होना होता है, जिससे सूजन और दर्द होता है.

गार्ड में एसिड पेट से ऊपर की ओर जाकर गले और सीने में जलन पैदा करता है.

अगर आपको बार-बार गले में जलन या सीने में दर्द हो तो यह गार्ड हो सकता है, जबकि पेट फूला हुआ और डकार आना गैस की समस्या का संकेत होता है. दोनों ही मामलों में उचित खानपान और इलाज जरूरी है. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रो. राम अवतार ने NDTV को बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाली पेट पानी पीने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए.

पेट की गैस दूर करने के घरेलू उपाय | Pet me Gas ka Ilaj

अदरक: अदरक का छोटा टुकड़ा चबाएं या अदरक की चाय बनाकर पिएं. इससे पेट की गैस कम होती है.

अजवाइन: थोड़ी सी अजवाइन को भूनकर गरम पानी के साथ लें, इससे गैस निकलने में मदद मिलती है.

जीरा: जीरा भूनकर इसे पानी में डालकर पीने से पेट की सूजन और गैस कम होती है.

सौंफ: अगर आप नियम‍ित रूप से पेट की गैस से परेशान रहते हैं और इसका इलाज तलाश रहे हैं, तो सौंफ चबाने से भी गैस की समस्या से राहत मिल सकती है.

हींग: एक चुटकी हींग को गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट की गैस से राहत मिल सकती है.

नींबू और शहद: गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और गैस कम होती है.

पेट की गैस से बचने के लिए कैसा हो लाइफस्‍टाइल

ज्यादा तली-भुनी और मसालेदार चीजें खाने से बचें.

खाना धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं.

फिज़ी ड्रिंक्स (सोडा, कोल्ड ड्रिंक) से परहेज करें.

रोज थोड़ा-बहुत व्यायाम करें, इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है.

अगर गैस की समस्या ज्यादा दिनों तक बनी रहे या पेट में दर्द हो, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें हो सकता है क‍ि यह जीईआरडी के लक्षण हों.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)