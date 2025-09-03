यूरिन इंफेक्शन का कारण बन सकती हैं ये 4 चीजें, गलती से भी न करें डाइट में शामिल

Avoid These Foods If You Have Urine Infection: यूरिन इंफेक्शन (मूत्र मार्ग संक्रमण या यूटीआई) एक आम संक्रमण है, जो बैक्टीरिया के मूत्र मार्ग में प्रवेश करने से होता है. इसके मुख्य लक्षणों में पेशाब करते समय जलन या दर्द, बार-बार पेशाब आना और पेट के निचले हिस्से में दर्द शामिल हैं. यूटीआई का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाने-पीने की कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समस्या को बढ़ाने का काम कर सकती हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. अगर आप भी इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आज से ही डाइट से करें बाहर.

यूरिन इंफेक्शन में भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन- (What Foods Should Not Eat If You Have Urine Infection)

1. शुगरी फूड-

अत्यधिक शक्कर वाले फूड जैसे कि मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स यूरिन इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. शक्कर बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देती है जो यूरिन इंफेक्शन का कारण बनते हैं. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो इससे थोड़ी दूर बना कर रखें.

Photo Credit: Pexels

2. कैफीन-

कैफीन ड्रिंक्स जैसे कि कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स यूरिन इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. कैफीन ब्लैडर को उत्तेजित कर सकता है और यूरिन इंफेक्शन के लक्षणों को बढ़ा सकता है. इसलिए इनका सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

3. स्पाइसी फूड-

मसालेदार खाना यूरिन इंफेक्शन के लक्षणों को बढ़ा सकता है. मसालेदार खाना ब्लैडर को उत्तेजित कर सकता है और यूरिन इंफेक्शन के दर्द और जलन को बढ़ा सकता है.

4. अल्कोहल-

अल्कोहल यूरिन इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. अल्कोहल ब्लैडर को उत्तेजित कर सकता है और यूरिन इंफेक्शन के लक्षणों को बढ़ा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)