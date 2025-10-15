ठंड के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर को रखना है कंट्रोल तो इन 2 चीजों से बने जूस का जरूर करें सेवन

High BP Control Drink: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिल से जुड़ी बीमारियां हमारे जीवन में धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगती हैं. इनमें हाई ब्लड प्रेशर सबसे आम समस्या है, जो अक्सर चुपचाप शरीर में असर डालती रहती है और समय रहते ध्यान न देने पर हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने-पीने की आदतों और जीवन शैली पर थोड़ा ध्यान दें. अच्छे खाने और पोषण से हम न केवल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने दिल और पूरे शरीर की सेहत भी बेहतर बना सकते हैं. सर्दियों का मौसम ऐसे फल और सब्जियों से भरा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है. चुकंदर और पालक जैसे प्राकृतिक फूड्स न केवल स्वाद में बढ़िया हैं बल्कि दिल और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. विशेषज्ञ भी इसे दिल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपनाने की सलाह देते हैं.

बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं- (Healthy Diet For Control High BP)

बहुत फायदेमंद है ये स्मूदी-

चुकंदर अपने अट्रेक्टिव लाल रंग और पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है. इसमें फाइबर, पोटैशियम और नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो दिल को मजबूत बनाने और ब्लड प्रवाह को सुधारने में मदद करते हैं. दूसरी ओर, पालक में फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और ल्यूटिन की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड वेसल्स को आराम देने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में सहायक होती है. जब इन दोनों को मिलाकर जूस बनाया जाता है, तो यह एक सुपर ड्रिंक बन जाता है जो सर्दियों में आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है.

चुकंदर और पालक के हेल्थ बेनेफिट्स-

चुकंदर में मौजूद पोटैशियम और नाइट्रेट्स ब्लड वेसल्स को आराम देने और उनमें लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर बना रहता है और दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता.



चुकंदर-पालक जूस बनाने की विधि-

सामग्री-

चुकंदर - 1 (कटा हुआ)

पालक - 5-6 पत्ते (धोकर, उबालकर और कटा हुआ)

नींबू - 2 (रस निकाला हुआ)



विधि-

1. उबले हुए पालक को ठंडा होने दें.

2. पालक और चुकंदर को नींबू के रस के साथ अच्छी तरह ब्लेंड करें. आवश्यकतानुसार पानी डाल सकते हैं.

3. नमक का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है.



इस जूस को रोजाना या हफ्ते में कुछ दिन लेने से आपके ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक असर पड़ सकता है. नींबू का रस स्वाद को हल्का और ताजगी भरा बनाता है.



टिप्स और सुझाव

1. इस जूस को सुबह खाली पेट लेने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

2. अगर आपको चुकंदर का स्वाद अधिक तीखा लगे, तो इसमें थोड़ा सेब या गाजर मिला सकते हैं.

3. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के साथ इसे शामिल करें, ताकि दिल स्वस्थ और मजबूत बना रहे.

4. यह जूस किसी दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन इसे अपनाकर आप प्राकृतिक तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)