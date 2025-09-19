Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि के व्रत में बनाएं कुट्टू के आटे के भरवां पराठें, नोट करें रेसिपी

Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि में जो महिलाएं या पुरुष व्रत रखते हैं वो व्रत का खाना खाते हैं जिसमें नॉर्मल आटे का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन 9 दिनों तक लगातार एक ही चीज खाने से कोई भी बोर हो सकता है. ऐसे में अगर आप कुछ अलग और सात्विक बनाने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको कुट्टू के आटे के भरवां पराठे बनाने की रेसिपी बताएंगे. कुट्टू के आटे को बनाना नॉर्मल आटे की तुलना में थोड़ा कठिन होता है. कई लोग इसकी पूरी या पराठा सही से नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये टूट जाती है. ऐसे में आज इस खास टिप की मदद से आप इसके भरवां पराठे घर पर बना सकते हैं. ये खाने में हेल्दी और टेस्टी भी हैं.

कुट्टू लौकी का पराठा

ये भी पढ़ें: सहजन में छिपा है सेहत का खजाना, इन 5 लोगों को तो जरूर खाना चाहिए

सामग्री

लौकी- 1 मीडियम आकार की

अदरक- 1 इंच

हरी मिर्च - 2-3

कुट्टू का आटा - 2 कप

नमक- स्वादानुसार

घी या तेल - पराठें सेंकने के लिए

रेसिपी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को धोकर छीलकर कद्दूकस कर लें और उसका सारा पानी निकाल लें.

अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें हरी मिर्च और अदरक डालें. इसके साथ इसमें लौकी को डालकर उसे भून लें. अब लौकी के मिश्रण में नमक और पानी मिलाकर अलग निकाल लें.

अब आप कु्ट्टू के आटे को गूंथ लें और उसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दें.

अब आप आटे को 6-8 बराबर भागों में बांट कर हर भाग को गोल आकार में बेल लें. अब इसमें लौकी की स्टफिंग को भर दें. अब फिर से लोई बनाकर उसे बेलें और तवे पर सेंकें. आपका लौकी का भरवां पराठा तैयार है. इस पराठें को आप दही के साथ खाएं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)