Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्रि पर माता रानी को लगाएं स्पेशल खीर का भोग, नोट कर लें रेसिपी

Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाली है और ऐसे में भक्तजन 9 दिनों तक मां के अलग-अलग नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं. कई लोग 9 दिनों का उपवास भी करते हैं. वहीं माता को अलग-अलग तरीके के भोग भी लगाए जाते हैं. अगर आप भी माता रानी के लिए भोग लगाने की सोच रहे हैं तो आप उनको मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे मखाना खीर के ऐसी रेसिपीज जो आपके बेहद काम आ सकती है.

नवरात्री पर माता रानी के भोग के लिए बनाएं मखाना खीर ( Navratri Bhog Makhana Kheer Recipe)

मखाने की खीर बनाने के लिए सामग्री

मखाना - 1 कप

दूध - 2 कप

चीनी - 1/2 कप

घी - 2 बड़े चम्मच

बादाम या काजू - 1/4 कप

कैसे बनाएं मखाना खीर ?

मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें और उसमें मखानों को भून लें. जब मखाने सुनहरे हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में अलग से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.

अब दूसरे पैन में दूध को गर्म कर लें. जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें कुछ मखानों को दरदरा पीस कर और कुछ मखानों को साबुत डालकर कुछ देर के लिए पकाएं. इसमें शक्कर डालकर 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने दें. आखिर में इसमें इलायची पाउडर डालें और आपकी मखाने की खीर बनकर तैयार है. इस खीर से आप माता को भोग लगाएं और अगर आपने व्रत रखा है तो इसे खाया भी जा सकता है.

