विज्ञापन
विशेष लिंक

Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्रि पर माता रानी को लगाएं स्पेशल खीर का भोग, नोट कर लें रेसिपी

Makhana Kheer: नवरात्री में माता रानी को सात्विक भोग लगाया जाता है. आप भी नोट कर लीजिए इस स्पेशल खीर की रेसिपी जो माता रानी के भोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

Read Time: 2 mins
Share
Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्रि पर माता रानी को लगाएं स्पेशल खीर का भोग, नोट कर लें रेसिपी
Navratri 2025: नवरात्रि पर लगाएं माता रानी को स्पेशल भोग.

Navratri 2025 Bhog Recipe: नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाली है और ऐसे में भक्तजन 9 दिनों तक मां के अलग-अलग नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं. कई लोग 9 दिनों का उपवास भी करते हैं. वहीं माता को अलग-अलग तरीके के भोग भी लगाए जाते हैं. अगर आप भी माता रानी के लिए भोग लगाने की सोच रहे हैं तो आप उनको मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे मखाना खीर के ऐसी रेसिपीज जो आपके बेहद काम आ सकती है. 

नवरात्री पर माता रानी के भोग के लिए बनाएं मखाना खीर ( Navratri Bhog Makhana Kheer Recipe)

ये भी पढ़ें: बार-बार लगती है भूख तो खाएं ये हेल्दी फूड आइटम्स, ना बढ़ेगा वजन हो जाएंगे हेल्दी और फिट

मखाने की खीर बनाने के लिए सामग्री 

  • मखाना - 1 कप
  • दूध - 2 कप
  • चीनी - 1/2 कप
  • घी - 2 बड़े चम्मच
  • बादाम या काजू - 1/4 कप

कैसे बनाएं मखाना खीर ?

मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें और उसमें मखानों को भून लें. जब मखाने सुनहरे हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में अलग से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें. 

अब दूसरे पैन में दूध को गर्म कर लें. जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें कुछ मखानों को दरदरा पीस कर और कुछ मखानों को साबुत डालकर कुछ देर के लिए पकाएं. इसमें शक्कर डालकर 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने दें. आखिर में इसमें इलायची पाउडर डालें और आपकी मखाने की खीर बनकर तैयार है. इस खीर से आप माता को भोग लगाएं और अगर आपने व्रत रखा है तो इसे खाया भी जा सकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri 2025, Navratri 2025 Bhog Recipe, Navratri 2025 Vrat Recipe, Navratri Vrat Bhog Recipe, Makhana Kheer Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com