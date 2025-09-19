Navratri 2025 Vrat Recipe: बिना तेल के बनाएं व्रत में खाई जाने वाली ये रेसिपी, हेल्दी और टेस्टी हैं ये फूड्स

Navratri Vrat Healthy Food: अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं और गिल्ट फ्री होकर व्रत वाले खाने का मजा लेना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप सोच रहे हैं कि बिना तेल के खाना अच्छा नहीं बनता है और इसका स्वाद नहीं आता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. इस नवरात्रि में आप बिना तेल के भी स्वादिष्ट और चटपटी डिश बना कर खा सकते हैं. आपको हम जो रेसिपी बताने वाले हैं वो न केवल हेल्दी हैं बल्कि आपके शरीर को पूरे दिन के लिए एनर्जी भी देंगी. आइए जानते हैं इन स्पेशल रेसिपीज के बारे में.

बिना तेल के व्रत वाला खाना ( Vrat Food Without Oil)

सामग्री

1 कप मखाना

सेंधा नमक

काली मिर्च पाउडर

थोड़ा सा घी

रेसिपी

इसके लिए एक कढ़ाही में घी डालकर उसमें मखान, नमक और काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट के लिए इनको लगातार चलाते हुए भुनें जब तक ये कुरकुरे न हो जाएं. ये सुबह, शाम या फिर रात में किसी भी समय खाने के लिए हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है.

पनीर टिक्का

सामग्री

पनीर

दही

सेंधा नमक

काली मिर्च पाउडर

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

रेसिपी

पनीर टिक्का बनाने के लिए एक कटोरे में दही, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं. अब इसमें पनीर क्यूब्स डालकर मिक्स करें और फिर एयर फ्रायर या ओवन में 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें.

साबूदाना खिचड़ी

सामग्री

1 कप साबूदाना ( भीगा हुआ)

1/2 कप मूंगफली

1 उबला आलू

हरी मिर्च

सेंधा नमक

रेसिपी

साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन को गर्म करें उसमें मूंगफली डालकर उन्हें रोस्ट कर लें. इसके बाद इसमें हरी मिर्च और आलू डालकर भूनें. इसके बाद भिगोया हुआ साबूदाना, नमक डालकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट कर पकाएं.

