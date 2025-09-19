Navratri Vrat Special 9 Recipes: नवरात्रि व्रत में नौ दिन बनाएं 9 अलग-अलग व्यंजन, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Navratri Special 9 Recipes: नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब हर घर में पूजा पाठ के साथ-साथ व्रत भी रखे जाते हैं. नौ दिन तक बिना अनाज के रहना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर खाने में स्वाद और वैरायटी हो, तो ये नौ दिन भी मजे में निकल जाते हैं. अक्सर लोग व्रत के दौरान वही दो तीन चीजें खाकर बोर हो जाते हैं. लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया ट्राई करें तो मन भी खुश रहेगा और शरीर भी हल्का महसूस करेगा. यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि व्रत के 9 दिनों के लिए 9 स्पेशल और हेल्दी रेसिपी जो स्वाद में लाजवाब हैं और बनाना भी आसान है. अब न स्वाद की चिंता, न सेहत की-बस पूजा में मन लगाएं और हर दिन टेस्टी खाना खाएं.
नवरात्रि के 9 दिन की 9 रेसिपीज़- (Navratri Special 9 Recipes)
दिन 1. साबूदाना खिचड़ी-
साबूदाना, मूंगफली और हरी मिर्च के साथ बनी खिचड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. यह फटाफट बनती है और पेट को लंबे समय तक भरा रखती है. जिससे आपको बार-बार भूख का एहसास नहीं होता है.
ये भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025 Date and Bhog: 22 सितंबर से आरंभ हो रही शारदीय नवरात्रि, मां शैलपुत्री को किस चीज का लगाएं भोग, जानें घटस्थापना मुहूर्त
दिन 2- सिंघाड़े के चीले-
सिंघाड़े के आटे से बने चीले कुरकुरे होते हैं. इन्हें दही या हरी चटनी के साथ खाएं. सुबह के नाश्ते के लिए एकदम सही ऑप्शन है.
दिन 3. राजगिरा पराठा-
राजगिरा आटा से बना पराठा पौष्टिक होता है. इसे आलू या अरबी की सब्जी के साथ खाएं. यह दिनभर आपको एक्टिव रखेगा.
दिन 4. साबूदाना वड़ा-
साबूदाना और उबले आलू से बने वड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं. इन्हें चाय के साथ खाएं, बढ़िया स्नैक बनता है.
दिन 5. समक चावल की खिचड़ी-
समा के चावल व्रत में सबसे अच्छा विकल्प होते हैं. इनसे बनी खिचड़ी हल्की और पचने में आसान होती है. साथ में दही या रायता लें. इसके साथ आप सलाद भी शामिल कर सकते हैं.
दिन 6. फलाहारी टिक्की-
सिंघाड़े के आटे और आलू से बनी टिक्की सबको पसंद आती है. इसे हरी चटनी के साथ परोसें और स्नैक टाइम एंजॉय करें.
दिन 7. मखाने की खीर-
कुछ मीठा खाने का मन हो तो मखाने की खीर बनाएं. दूध, चीनी और इलायची मिलाकर बनी यह खीर स्वाद में भी टॉप है और शरीर को ठंडक देती है. आप खीर को चिल्ड करके या गर्मागर्म भी सर्व कर सकते हैं.
दिन 8. लौकी का रायता-
अगर दिन में कुछ हल्का और ठंडा चाहिए तो लौकी का रायता बनाएं. इसमें भुना जीरा डालने से स्वाद और भी निखर जाता है. ये आपके पेट को भी हेल्दी रखेगा.
दिन 9. नारियल बर्फी-
त्योहार मीठे के बिना अधूरा है. नारियल, दूध और चीनी से बनी बर्फी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि इसे स्टोर भी कर सकते हैं.
धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं