चांदी लगा देगा त्वचा पर चार चांद! जानें रजत भस्म स्किन को कैसे बनाएगा ग्लोइंग

Rajat Bhasma Benefits:आयुर्वेद में सदियों से जड़ी-बूटियों के जरिए बीमारियों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भस्म के जरिए भी कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है?

रजत भस्म के क्या फायदे हैं?

हम बात कर रहे हैं रजत भस्म की. रजत मतलब चांदी और भस्म मतलब राख. ये चांदी की राख होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों को मिलाकर राख को औषधि बना दिया जाता है. आज हम आपको बताएंगे रजत भस्म क्या है और ये त्वचा के लिए कैसे औषधि की तरह काम करती है.

रजत भस्म कैसे बनता है?

रजत भस्म को शुद्ध चांदी से और शुद्ध पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है, जिसमें छोटी सी गलती भी पूरी भस्म को बिगाड़ सकती है. इसमें बार-बार चांदी का शोधन किया जाता है और कुछ खास तरह की जड़ी-बूटियों का मिश्रण मिलाया जाता है। यह एक महीन पाउडर होता है, जो अक्सर सफेद या हल्का ग्रे होता है, जिसे न्यूनतम धातु अवशेष के साथ जैव-संगत माना जाता है. इसे पुनर्जीवक का सबसे सरल और असरदार तरीका माना गया है. ये कई रोगों से निजात दिलाने में मदद करता है, लेकिन आज हम सिर्फ त्वचा से जुड़े फायदों के बारे में बात करेंगे.

इसे भी पढ़ें: छोटी से छोटी बात भूल जाते हैं? इन आदतों को अपना लें, याद रहेगी हर छोटी बात

कौन सा भस्म त्वचा के लिए अच्छा है?

रजत भस्म में शीतल, जीवाणुरोधी, त्वचा को शांत करने वाले और प्राकृतिक तरीके से स्किन को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं. इन्हीं गुणों की वजह से रजत भस्म को त्वचा के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है. अगर स्किन का प्राकृतिक निखार गायब हो गया है, त्वचा रूखी और बेजान हो गई है और हद से ज्यादा संवेदनशील है, तो रजत भस्म का लेप एक बार में ही सारी परेशानियों से राहत देगा.

रजत भस्म का इस्तेमाल कैसे करें?

रजत भस्म त्वचा की इरिटेशन को कम करता है, त्वचा के प्राकृतिक निखार को वापस लाता है, त्वचा की लेयर को मजबूत करता है, और त्वचा की भीतरी परतों में ऑक्सीजन का संचार तेजी से करता है. रजत भस्म को बादाम तेल या जैतून के तेल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. हफ्ते में दो बार रजत भस्म का पैक चेहरे पर लगाया जा सकता है. पहले अपनी त्वचा के पीएच मान को देखते हुए रजत भस्म के पैक को पहले चेहरे पर थोड़ा सा लगाकर रहने दें. अगर किसी प्रकार की परेशानी जैसे खुजली या लाल चकत्ते नहीं पड़ते हैं, तभी भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)