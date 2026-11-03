2 की जगह 4 रोटी खा जाओगे, अगर इस तरह बना ली मूली की चटनी, नोट करें रेसिपी

खाने के स्वाद को दोगुना करने की बात जब भी होती है, तो थाली में अचार या चटनी का जिक्र सबसे पहले आता है. दाल-चावल हो या फिर गरमा-गरम पराठे, तीखी और चटपटी चटनी के बिना भोजन कुछ अधूरा सा लगता है. वैसे तो रसोई में पुदीना, धनिया और टमाटर की चटनी आपने अनगिनत बार बनाई होगी, लेकिन क्या कभी विंटर स्पेशल मूली की चटनी का असली स्वाद चखा है? यह केवल एक साइड-डिश नहीं है, बल्कि ठंड के मौसम में हाजमे को दुरुस्त रखने और खाने की बोरियत को मिटाने का एक बेहतरीन देसी नुस्खा है.

अक्सर लोग मूली को सलाद या पराठों तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन इसकी चटपटी चटनी बनाने का यह तरीका आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा. इसमें तीखेपन के लिए हरी मिर्च, खटास के लिए नींबू या अमचूर और एक अलग सी सौंधी खुशबू के लिए लहसुन-अदरक का ऐसा मेल होता है कि खाने की टेबल पर बैठते ही प्लेट साफ हो जाती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इसे तैयार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और रसोई में रखी चीजों से ही यह झटपट बनकर तैयार हो जाती है.

सामग्री:

मूली (1 कद्दूकस की हुई)

हरा धनिया (1 कप)

हरी मिर्च (2)

अदरक (थोड़ा)

लहसुन की कलियां (4 से 5)

नींबू का रस (1 चम्मच)

भुना जीरा पाउडर (आधा चम्मच)

काला नमक

सादा नमक

सरसों का तेल (1 चम्मच)

बनाने की विधि:

मिक्सी के जार में मूली, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर दरदरा पीस लें. मिश्रण को एक बाउल में निकालें. इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक मिलाएं. अंत में नींबू का रस और सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपकी चटपटी मूली की चटनी तैयार है. इसे गर्मागर्म पराठों या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

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