खाली पेट गुनगुने पानी में चुटकी भर मिलाकर पी लें ये सफेद चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Baking Soda Water in Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन बहुत से लोग खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं. अगर आप भी गुनगुना पानी पीते हैं, तो इसमें बेकिंग सोडा को मिलाकर इसके लाभ और बढ़ा सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. बेकिंग सोडा किचन में मौजूद एक सामान्य घटक है. इसे सोडियम बाइकार्बोनेट (NaHCO₃) भी कहा जाता है. ये एक सफेद, क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने में, एंटासिड के रूप में, और प्राकृतिक क्लीनर के रूप में किया जाता है. इसे कई तरह की रेसिपीज में उपयोग में किया जाता है. तो चलिए जानते हैं पानी में मिलाकर पीने से क्या होता है और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पीने के फायदे- (Pani Mein Baking Soda Milakar Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

बेकिंग सोडा पाचन में मदद कर सकता है और एसिडिटी को कम कर सकता है. अगर आप पेट संबंधी समस्याओं को दूर रखना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चुटकी इसे मिलाकर पी सकते हैं.

ये भी पढ़ें- औषधीय गुणों की खान है भगवान गणेश को चढ़ाई जाने वाली ये साधारण सी घास, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

2. शरीर की क्षारीयता-

बेकिंग सोडा शरीर की क्षारीयता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

3. मांसपेशियों-

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से मांसपेशियों की थकान में राहत मिल सकती है.

4. यूरिन-

गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पीने से यूरिन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

5. पेट की जलन-

बेकिंग सोडा एसिडिटी और जलन में राहत प्रदान कर सकता है. अगर आप गुनगुने पानी में इसे मिलाकर पीते हैं, तो पेट की जलन को कम करने में मदद मिल सकती है.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)