विज्ञापन
विशेष लिंक

रोटी बनाने से पहले आटे में मिला लें ये 2 चीजें, मिनटों में बनेंगी गोल, नर्म और फूली Roti

Soft Chapati Tips: अगर आप भी रोटी को गोल, नरम और मुलायम बनाना चाहते हैं तो आटा गूथने से पहले रोटी में इन दो चीजों को मिला सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रोटी बनाने से पहले आटे में मिला लें ये 2 चीजें, मिनटों में बनेंगी गोल, नर्म और फूली Roti
Soft Chapati: कैसे बनाएं परफेक्ट रोटी.

Soft Roti Making Tips: रोटी भारतीय मील का अहम हिस्सा है. भारतीय लंच और डिनर में खासकर रोटी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी रोजाना रोटी खाते हैं, लेकिन बनाने के कुछ देर बाद ही रोटी कड़क हो जाती है और रोटी को नरम बनाने का उपाय तलाश रहे हैं तो आप  बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको गोल पतली और नरम रोटियां घर पर कैसे बनाएं की टिप्स बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं नरम गोल और पतली रोटी.

मुलायम रोटी के लिए कैसे गूथें आटा- (How To Knead Dough For Soft Chapati)

रोटी को नरम बनाने में हमारा आटा मायने रखता है. मुलायम रोटी बनाने के लिए आपको आटा गुथते समय नमक और थोड़ा सा तेल मिलाना है.  सबसे पहले परात में आटा निकालें.  अब इसमें एक चुटकी नमक और थोड़ा सा तेल डालें. इसके बाद पानी डालते हुए आटा गूथें. आटा गूथ लेने के बाद उसे सूती कपड़े से ढक कर कुछ देर के लिए अलग रख दें. इससे आटा फर्मेंट होने लगेगा. तेल और नमक डालकर गूथे हुए आटे की रोटी पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है.  अब आधे घंटे बाद जब आप इस आटे से रोटियां बनाएंगे. इससे रोटी नरम और पतली बनेंगी. 

ये भी पढ़ें- सिर्फ भारत में ही पी जाती है दूध वाली चाय! क्यों बाकी देश नहीं डालते चाय में दूध, Facts कर देंगे हैरान 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं गोल रोटी- (How To Make Round Shap Roti)

गोल रोटी बनाने के लिए आटे से छोटी-छोटी लोई निकाल लें. इसे गोल कर लें और आटा लगाकर चपटा कर लें. फिर इसे चकले पर रखें और बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेल लें. एक तवा गैस पर रखें इसे गरम होने दें. फिर तवे पर रोटी डालें और एक तरफ से सेंकने के बाद रोटी को पलट दें और दोनों तरफ से सेंक लें. फिर इसे सूती कपड़े की मदद से तवे पर दबाकर पका लें. या फिर तवा हटा कर सीधे आंच पर पका लें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mix 2 Thing In Flour Before Making Roti, Soft Chapati, Gole Roti Kaise Banaye, Kneading Dough, Soft Roti, How To Knead Dough, Fluffy Chapati, Sugar And Salt In Dough, How To Make Soft Chapati, Mulayam Roti, Mulayam Roti Kaise Banate Hain
Get App for Better Experience
Install Now