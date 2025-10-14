रोटी बनाने से पहले आटे में मिला लें ये 2 चीजें, मिनटों में बनेंगी गोल, नर्म और फूली Roti

Soft Roti Making Tips: रोटी भारतीय मील का अहम हिस्सा है. भारतीय लंच और डिनर में खासकर रोटी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी रोजाना रोटी खाते हैं, लेकिन बनाने के कुछ देर बाद ही रोटी कड़क हो जाती है और रोटी को नरम बनाने का उपाय तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको गोल पतली और नरम रोटियां घर पर कैसे बनाएं की टिप्स बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं नरम गोल और पतली रोटी.

मुलायम रोटी के लिए कैसे गूथें आटा- (How To Knead Dough For Soft Chapati)

रोटी को नरम बनाने में हमारा आटा मायने रखता है. मुलायम रोटी बनाने के लिए आपको आटा गुथते समय नमक और थोड़ा सा तेल मिलाना है. सबसे पहले परात में आटा निकालें. अब इसमें एक चुटकी नमक और थोड़ा सा तेल डालें. इसके बाद पानी डालते हुए आटा गूथें. आटा गूथ लेने के बाद उसे सूती कपड़े से ढक कर कुछ देर के लिए अलग रख दें. इससे आटा फर्मेंट होने लगेगा. तेल और नमक डालकर गूथे हुए आटे की रोटी पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है. अब आधे घंटे बाद जब आप इस आटे से रोटियां बनाएंगे. इससे रोटी नरम और पतली बनेंगी.

कैसे बनाएं गोल रोटी- (How To Make Round Shap Roti)

गोल रोटी बनाने के लिए आटे से छोटी-छोटी लोई निकाल लें. इसे गोल कर लें और आटा लगाकर चपटा कर लें. फिर इसे चकले पर रखें और बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेल लें. एक तवा गैस पर रखें इसे गरम होने दें. फिर तवे पर रोटी डालें और एक तरफ से सेंकने के बाद रोटी को पलट दें और दोनों तरफ से सेंक लें. फिर इसे सूती कपड़े की मदद से तवे पर दबाकर पका लें. या फिर तवा हटा कर सीधे आंच पर पका लें.

