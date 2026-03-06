Mistakes To Avoid While Making Naan At Home: घर पर रेस्टोरेंट जैसा नान बनाते समय इन 5 गलतियों को करने से बचें

Avoid these mistakes while preparing naan at home: नान भारतीय खाने का एक बेहद अहम हिस्सा है. जब भी हम रेस्टोरेंट में दाल मखनी, पनीर बटर मसाला या कबाब खाते हैं, तो साथ में सॉफ्ट और बटर से भरा नान जरूर लेते हैं. लेकिन कई लोग जब घर पर नान बनाने की कोशिश करते हैं तो वह वैसा मुलायम और स्वादिष्ट नहीं बन पाता जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है. इसकी वजह अक्सर कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. अगर इन गलतियों से बचा जाए तो घर पर भी शानदार नान बनाया जा सकता है.

घर पर नान बनाते समय न करें ये गलतियां- (Mistakes To Avoid While Making Naan At Home)

1. आटा ठीक से न गूंथना

नान का आटा सही तरह से गूंथा जाना बहुत जरूरी है. अगर आटा ज्यादा सख्त होगा तो नान सॉफ्ट नहीं बनेगा. वहीं अगर आटा बहुत ढीला होगा तो उसे बेलना मुश्किल हो जाएगा. आटा गूंधते समय उसमें दही, थोड़ा तेल और हल्का सा नमक मिलाना चाहिए. आटे को कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंधना चाहिए ताकि उसमें लचीलापन आ सके.

2. आटे को आराम न देना

कई लोग जल्दी में आटा गूंधकर तुरंत नान बनाने लगते हैं. यह एक आम गलती है. नान का आटा गूंधने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक ढककर रखना चाहिए. इससे आटा हल्का और फूला हुआ हो जाता है. जब आटे को आराम मिलता है तो नान ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बनता है.

3. सही तापमान पर न पकाना

रेस्टोरेंट में नान तंदूर में बहुत तेज तापमान पर पकाया जाता है. घर पर अगर तवा या ओवन का तापमान कम होगा तो नान सही तरह से नहीं फूलेगा और उसका टेक्सचर भी अलग हो जाएगा. इसलिए नान बनाते समय तवा या पैन को पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना चाहिए. तेज गर्मी में पकाने से नान पर हल्के भूरे दाग आते हैं और स्वाद भी बेहतर होता है.

4. बेलते समय ज्यादा सूखा आटा लगाना

नान बेलते समय कई लोग ज्यादा सूखा आटा इस्तेमाल कर लेते हैं. इससे नान की सतह सूखी हो जाती है और पकने के बाद उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता. कोशिश करें कि बेलते समय बहुत कम सूखा आटा लगाएं. इससे नान का टेक्सचर बेहतर रहेगा और वह ज्यादा सॉफ्ट बनेगा.

5. आखिर में बटर या घी न लगाना

नान का असली स्वाद तभी आता है जब उसे पकने के बाद ऊपर से हल्का बटर या घी लगाया जाए. कई लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं, जिससे नान थोड़ा सूखा लग सकता है. गर्म-गर्म नान पर बटर लगाने से उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.

अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा मुलायम और स्वादिष्ट नान बनाना चाहते हैं तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही आटा, सही आराम का समय और सही तापमान पर पकाना नान को परफेक्ट बना सकता है. थोड़ी सी सावधानी के साथ घर पर बना नान भी रेस्टोरेंट जैसा स्वाद दे सकता है.

