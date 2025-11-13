विज्ञापन
विशेष लिंक

मेथी साग रोजाना खाने से क्या होता है?

Methi Saag Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में आने वाली मेथी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी लाजवाब मानी जाती है. तो चलिए जानते हैं रेसिपी और इसे खाने के फायदे.

Read Time: 3 mins
Share
मेथी साग रोजाना खाने से क्या होता है?
Methi Saag: मेथी साग खाने के फायदे.

Methi Saag Benefits And Recipe: मेथी सर्दियों के मौसम में आने वाली एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ठंड में पालक, बथुआ जैसे कई साग आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन जब सेहत की बात आती है तो मेथी का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आपको बता दें कि मेथी से सिर्फ साग ही नहीं बल्कि कई अन्य रेसिपीज भी बनाई जा सकती है. मेथी में पोटैशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी आदि आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं मेथी का साग- (How To Make Methi Saag)

मेथी का साग बनाना बहुत ही आसान है. इससे सिर्फ साग ही नहीं बल्कि पराठे भी बना सकते हैं. मेथी साग की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

मेथी साग खाने के फायदे- (Methi Ka Saag Khane Ke Fayde)

1. पेट-

ठंड के मौसम में कई लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं काफी परेशान करती हैं. मेथी में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त करता है और गैस, एसिडिटी व अपच जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

ये भी पढ़ें- आटे में मिलाएं ये 4 पोषण भरी चीजें, पूरी ठंड स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त, मिलेंगे कई फायदे 

Latest and Breaking News on NDTV

2. वजन घटाने-

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना मेथी के साग का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि मेथी में फाइबर अधिक और कैलोरी कम होती है, जिससे भूख कम लगती है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस करता है, जो अधिक खाने से बचाने और वजन को कम करने में मददगार है. 

3. डायबिटीज-

मेथी ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मददगार है, डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी का साग काफी अच्छा माना जाता है. 

4. महिलाओं- 

मेथी मासिक धर्म के दर्द और अनियमितताओं को कम करने में मददगार है. 

5. दिल- 

मेथी में मौजूद घुलनशील फाइबर और गैलेक्टोमैनन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है. 

6. स्किन और बालों के लिए- 

मेथी में एंटीऑक्सीडेंट और लेसिथिन होते हैं, जो स्किन की समस्याओं जैसे मुहांसे और दाग-धब्बे को कम करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. 

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Methi Saag, Methi Saag Khane Ke Fayde, Methi Saag Benefits In Hindi, Methi Saag Recipe In Hindi, Methi Saag For Winter
Get App for Better Experience
Install Now