सुबह खाली पेट मेथी वाला पानी पीने से क्या होता है?

Methi Water Drinking Benefits In Hindi: मेथी किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट मेथी वाला पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आपको बता दें कि मेथी में सोडियम, जिंक, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम जैसे मिनरल्स और विटामिन ए, बी और सी भी पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को पीना चाहिए मेथी वाला पानी.

मेथी का पानी पीने के फायदे- (Methi Pani Peene Ke Fayde)

1. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए सुबह खाली पेट मेथी का पानी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कब्ज की समस्या से भी छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं.

2. मोटापा-

बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करने के लिए सारे जतन कर चुके हैं तो सुबह खाली पेट चाय और कॉफी की जगह मेथी वाले पानी का सेवन करें. इससे तेजी शरीर में जमा फैट को बर्न कर सकते हैं.

3. डायबिटीज-

डायबिटीज मरीजों को कई चीजें खाने पीने की मनाही होती है. लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर इसे कंट्रोल किया जा सकता है. मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)