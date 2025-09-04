विज्ञापन
किस विटामिन की कमी से बिना चोट के बार-बार पड़ जाते हैं नील?

Bruising Without Injury: जब हमारे शरीर में किसी बीमारी या किसी जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तब शरीर में कई संकेत नजर आते हैं और उन्हीं में से एक है स्किन पर नील पड़ना.

Bruising Without Injury: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है. इसलिए खुद को सेहतमंद रखने और पोषण की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल करें. क्योंकि किसी भी में विटामिन की कमी शरीर के लिए अच्छी नहीं है. जब हमारे शरीर में किसी बीमारी या किसी जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तब शरीर में कई ऐसे संकेत नजर आते हैं, जो पहले से ही हमें सकर्त करते हैं. उन्ही में से एक है स्किन पर अचानक या बार-बार नील पड़ जाना. ये नीले या बैंगनी रंग के छोटे-छोटे निशान होते हैं. आमतौर पर ये निशान चोट लगने से होते हैं. लेकिन अगर आपके साथ बिना चोट लगे ही ये हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि ये विटामिन की कमी का कारण हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा और इसकी कमी को दूर करने के लिए किन चीजों को डाइट में करें शामिल.

किस कमी से बिना चोट के बार-बार पड़ जाते हैं नील- (Neel Kyu Pad Jate Hai)

1. विटामिन के-

शरीर में विटामिन-के की कमी से स्किन में नील पड़ सकते हैं. आपको बता दें कि शरीर में इसकी कमी खून के थक्के बनने की गति को धीमा कर सकती है. अगर आप भी विटामिन के की कमी को दूर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, ब्रोकली के अलावा कीवी, एवोकाडो, पनीर, दूध आदि को शामिल कर सकते हैं.

2. विटामिन सी-

विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूर विटामिन में से एक है. क्योंकि इसकी कमी से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिसके चलते हम जल्दी-जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. इतना ही नहीं इसकी कमी से शरीर में नील के निशान भी नजर आ सकते हैं. विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, अमरूद, आंवला, कीवी, नींबू को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

