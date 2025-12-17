विज्ञापन
Amla Candy Recipe: आंवले को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन बच्चों को कैसे आंवला खिलाएं ये एक बड़ा सवाल हैं. अगर आप भी अपने बच्चों को आंवला खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

सर्दी में बच्चों को बीमारियों से बचाइए, घर पर ही बनाकर खिलाइए ये कैंडी
Amla Candy: बच्चों में नहीं होगी विटामिन सी की कमी, आंवले से बनाएं ये टेस्टी रेसिपी, मांग-मांग कर खाएंगे...

Amla Candy Recipe: आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जिसे सेहत का खजाना कहा जाता है. अगर आप भी विटामिन सी की कमी को दूर करना चाहते और इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आंवला को डाइट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो समझ नहीं आता है कि उन्हें आंवले का सेवन कैसे कराएं. अगर आपके घर के बच्चे भी इसे खाने में आनाकानी करते हैं, तो आप टेस्टी आंवला कैंडी को बना सकते हैं. यकीनन इसे वो बार-बार आपसे मांग-मांग कर खाएंगे. इंस्टाग्राम Yum.recipe पर शेयर आंवला कैंडी को आप ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी कैंडी.

आंवला को सेहत का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, बी-कॉम्प्लेक्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनॉइड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी, पाचन, स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे आंवला अचार, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा, आंवला चटनी आदि.

कैसे बनाएं आंवला कैंडी- (How To Make Amla Candy Recipe At Home)

सामग्री- 

  • गाजर - 100 ग्राम
  • चुकंदर - 80 ग्राम
  • आंवला - 300 ग्राम
  • पानी - 100 मिलीलीटर
  • पिसी हुई मिश्री - 90 ग्राम
  • नमक - 1/2 छोटा चम्मच
  • काला नमक - 1/2 छोटा चम्मच
  • मक्के के आटे का घोल - 2 बड़े चम्मच
  • घी - 1 बड़ा चम्मच
  • पिसी हुई मिश्री - 40 ग्राम

विधि-

1. 100 ग्राम गाजर और 100 ग्राम चुकंदर को स्टीमर में रखें. ढककर 12-15 मिनट तक भाप में पकाएं. 

2. स्टीमर से निकालकर 10 मिनट तक ठंडा होने दें.

3. 300 ग्राम आंवले को अलग से 12-15 मिनट तक भाप में पकाएं. निकालकर 10 मिनट तक ठंडा होने दें.

4. ठंडा होने पर आंवले से बीज निकाल दें.

5. ब्लेंडर में भाप में पकाई हुई गाजर, चुकंदर, आंवले और 100 मिलीलीटर पानी डालें. अच्छी तरह ब्लेंड करें.

6. पिसे हुए मिश्रण को एक पैन में डालें और लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक पकाएं.

7. 90 ग्राम पिसी हुई मिश्री डालें और 10-12 मिनट तक पकाएं.

8. 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालें. अच्छी तरह मिलाएं.

9. फिर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न पड़ें.

10. 1 बड़ा चम्मच घी डालें और मध्यम आंच पर 15-18 मिनट तक पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए.

11. आंच से उतार लें और 10 मिनट तक ठंडा होने दें.

12. ठंडा होने पर, मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लेकर गोलियां बना लें.

13. तैयार गोलियों को पिसी हुई मिश्री से समान रूप से कोट करें.

14. एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

