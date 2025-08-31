मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की काला चाट मसाला बनाने की रेसिपी, इसके बाद कभी बाहर से नहीं खरीदेंगे आप

How to Make Kala Chaat Masala: चाट मसाला किसी भी चीज के साथ डाल दो तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है. खासतौर से चाट, गोलगप्पे, सलाद, दही, प्याज जैसी कई चीजें हैं जिनमें चाट मसाला डाला जाता है. बाजार में कई अलग-अलग ब्रांड के चाट मसाले मिलते हैं लेकिन क्या आपने कभी इसे घर पर बनाया है. आज हम आपको काला चाट मसाला के बारे में बताएंगे जिसको चाट में डालने से उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है. क्या आप जानते हैं कि ये काला चाट मसाला कैसे बनता है. इस काले चाट मसाले की रेसिपी शेयर की है मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो चलिए जानते हैं ये काला चाट मसाला कैसे तैयार किया जाता है.

काला मसाला इतना डार्क क्यों होता है?

शेफ पंकज भदौरिया ने बताया कि काले मसाले के गहरे रंग की वजह है भुने मसाले और कुछ खास मसाले जैसे लंबी मिर्च ( पिपली) और सूखी पुदीना की पत्तियां.

काला चाट मसाला बनाने की सामग्री

1/2 कप-जीरा

1/6 कप-धनिया के बीज

1/4 कप- आमचूर पाउडर

1/8 कप- काला नमक

1/2 छोटा चम्मच- साइट्रिक एसिड क्रिस्टल (निंबोली/खट्टा)

1/8 कप- काली मिर्च

4-साबुत लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच- अजवाइन

1/8 कप- साधारण नमक

2- पिपली (लंबी मिर्च)

1/4 कप- पुदीना पत्ते

काला चाट मसाला बनाने की विधि

सबसे पहले पुदीने के पत्तों को काला और कुरकुरा होने तक सूखा भून लें. इसके बाद जीरा, धनिया और लाल मिर्च को भी गहरा भूरा और खुशबूदार होने तक सूखा भून लें. अब सभी सामग्रियों के ठंडा होने पर उनको एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

