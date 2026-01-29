घर पर बनेगी होटल जैसी खिली-खिली बिरयानी, मास्टर शेफ ने शेयर की खास रेसिपी

How to Make Perfect Biryani: घर में कोई दावत रखी जाए या फिर कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो बिरयानी को कैसे भूला जा सकता है. फिर बिरयानी चाहे वेज हो या फिर नॉनवेज उसकी महक ही हमारी भूख को चार गुना बढ़ा देती है. लंबे-लंबे चावलों में मसालों की खुशबू सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन कई बार जब हम घर पर बिरयानी बनाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं बन पाती है. कभी चावल ज्यादा पक जाता है तो कभी मसाले सही नहीं होते हैं. लेकिन अब आपके पास एक ऐसी रेसिपी है जिसकी मदद से आप घर पर ही होटल जैसी बिरयानी बना पाएंगे. बिरयानी बनाने की ये स्मार्ट ट्रिक शेयर की है मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यब चैनल पर परफेक्ट वेज बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी शेयर की है. शेफ का दावा है कि इस एक वीडियो की मदद से आप सभी तरह की बिरयानी बनाने में माहिर हो सकते हैं. क्योंकि बिरयानी वेज हो या नॉनवेज इनको बनाने में बस कुछ टिप्स आपकी बिरयानी को परफेक्ट बना सकते हैं.
बिरयानी बनाने के लिए सामग्री
- 3 कप बासमती चावल
- 2 तेज पत्ता
- 2 दालचीनी
- 2 बड़ी काली इलायची
- 5-6 हरी इलायची
- 4-5 लौंग
- 1 छोटा चम्मच काली मिक्ट
- 4 छोटे चम्मच नमक
- 2 हरी मिर्च
- ½ नींबू
- 15 कप पानी
सब्जियां
- ½ फूलगोभी
- 2 गाजर
- 12 शिमला मिर्च
- 200 ग्राम मशरूम
- 200 ग्राम छोटे आलू
- 1 कप मटर
बिरिस्ता के लिए
- 4 प्याज
- तलने के लिए तेल
मैरिनेटेड सामग्री
- 1 कप दही
- पिसी हुई बिरिस्ता
- 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1 छोटा चम्मच जावित्री इलायची पाउडर
- 2 बड़े चम्मच गरम मसाला
- स्वादानुसार नमक
सब्जियां पकाने के लिए
- 4 बड़े चम्मच तेल
- 1 तेज पत्ता
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- 2 इंच दालचीनी
- 2 काली इलायची
- 5-6 हरी इलायची
- 4-5 लौंग
- 1 दगड़ फूल
- मैरिनेटेड सब्जियां
दम के लिए
- कुछ धागे केसर (2 बड़े चम्मच गर्म दूध में भिगोए हुए)
- ¼ कप पुदीने की पत्तियां
- ¼ कप धनिया की पत्तियां
- 4 बड़े चम्मच घी
- 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल
- 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल
- ¼ कप बिरिस्ता
- 1 कप चावल का पानी
रेसिपी
- सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें.
- सब्जियों को बड़ें टुकड़ो मे काट लें.
- बिरिस्ता बनाने के लिए प्याज को पतली-पतली स्लाइस में काट लें और इसे तेल में गोल्डन होने तक फ्राई करें और फिर निकाल लें.
- सब्जियों को मैरिनेड की सभी सामग्री के साथ मिलाकर 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें.
- पैन में तेल गर्म करें और उसमें सभी खड़े मसाले डालें. मसालों को
- एक बड़े बर्तन में 15 कप पानी लें और इसमें मसाले, हरी मिर्च, नींबू और चावल डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें.
- दूसरी लेयर सब्जियों की और तीसरी लेयर पर चावल होगा.
- सबकी परत बनाकर ऊपर से बिरिस्ता, पुदीने की पत्तियां, धनिया पत्तियां, गुलाब जल, केवड़ा भीगा हुआ केसर, घी और 1 कप उबले हुए चावल का पानी डालें.
- ढक्कन को आटे से बंद करके 5 मिनट तक तेज आंच पर और फिर 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. 10 मिनट के लिए रख दें और फिर ढक्कन खोलें. परोसने के लिए बिरयानी तैयार है.
