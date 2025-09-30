मखाना और मूंगफली एक साथ खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?

Makhana And Peanuts Benefits: शाम मे स्नैक्स में क्या खाएं? अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको स्वाद के साथ पोषण से भरपूर एक ऐसे हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. मखाना और मूंगफली दोनों ही गुणों का भंडार हैं.अगर आप इन दोनों सुपरफूड्स का सेवन साथ में करते हैं तो शरीर को अनेक फायदे पहुंचा सकते हैं. दोनों ही सस्ते, आसानी से उपलब्ध और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाते हैं. तो चलिए जानते हैं मखाना और मूंगफली को एक साथ खाने से क्या फायदे हो सकते हैं?

Makhana Ke Fayde: मखाना कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. इसका सेवन वजन को कम करने से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: इन 5 बीमारियों को यूं दूर कर देगा सौंफ का पानी, जानें किन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन

Mungfali Khane Ke Fayde: मूंगफली भारत में सबसे सस्ती और लोकप्रिय ड्राई फ्रूट मानी जाती है. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ऐसे में इसका सेवन हार्ट, दिमाग और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

मखाना और मूंगफली साथ में खाने के फायदे

ऊर्जा: मखाना और मूंगफली दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर हैं. साथ में इनका सेवन शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक बनाए रख सकता है और थकान व सुस्ती को दूर कर सकता है.

वजन: मखाना और मूंगफली का साथ में सेवन पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है और ज्यादा खाने की आदत से बचा सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन दोनों का साथ में सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: मूंगफली मोनो-सैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स से भरपूर है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, वहीं मखाना में पाया जाने वाला मैग्नीशियम और पोटेशियम दिल की सेहत के लिए लाभदायक है. नियमित रूप से इनका सेवन हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)