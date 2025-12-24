मूंग दाल का पानी पीने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Moong Dal Water: दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप रोजाना मूंग दाल का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति करना चाहते हैं तो मूंग दाल का पानी पी सकते हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन, के अलावा फाइबर आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन B9 और अन्य बी-कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

मूंग दाल का पानी पीने के फायदे- (Moong Dal Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

अगर आपको कब्ज, अपच की समस्या है तो आप मूंग के दाल का पानी पी सकते हैं. इसमें मौजूद गुण पेट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

2. डायबिटीज-

मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है. डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है.

3. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो डाइट में मूंग की दाल के पानी को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद गुण पेट को लंबे समय तक भरा रखने अधिक खाने से बचाने और वजन को कम करने में मददगार है.

4. इम्यूनिटी-

जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए मूंग दाल का पानी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है.

5. हाइड्रेट-

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप मूंग दाल का पानी पी सकते हैं. अगर आप सर्दियों में पानी का ज्यादा सेवन नहीं करते हैं तो मूंग दाल पानी अच्छा ऑप्शन है.

6. याददाश्त-

बच्चों की याददाश्त को तेज करने के लिए आप उन्हें मूंग दाल का पानी पिला सकते हैं.

