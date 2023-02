Maha Shivratri 2023 fasting rules: कर रहे हैं महाशिवरात्रि का उपवास, तो यहां जान लें व्रत के नियम, जानें शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं...

When is Mahashivaratri: इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार इस शनिवार यानी 18 फरवरी की रात 8.03 मिनट पर शुरू होगा.

Mahashivratri 2023 Fasting Rules and Rituals: 18 या 19 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? सबसे पहले तो यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है. कुछ लोग 18 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि होने की बात कह रहे हैं. तो जानते हैं कि साल 2023 में शिवरात्रि किस दिन (When is Mahashivaratri 18 or 19 February?) है. हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार असल में हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है. इस लिहाज से अगर पंचांग को टटोला जाए तो इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार इस शनिवार यानी 18 फरवरी की रात 8.03 मिनट पर शुरू होगा और अगले दिन रविवार को यानी 19 फरवरी को शाम 04:19 मिनट पर इसका समापन होगा.