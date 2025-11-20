विज्ञापन
हड्डियों के लिए कौन सा सूप सबसे अच्छा है? फायदे जानकर आज से पीना शुरू कर देंगे ये Soup

Coriander Garlic Soup Recipe: आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में लहसुन और धनिया का सूप कैसे बनाया जाता है और इसे पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

What Are The Benefits Of Coriander Soup?

Coriander Garlic Soup Recipe: लहसुन को एक प्राकृतिक औषधि माना जाता है, जो शरीर की सफाई से लेकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक कई तरीकों से लाभ देता है. वहीं धनिया अपनी ताजगी, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है. जब इन दोनों को मिलाकर सूप बनाया जाता है, तो यह न सिर्फ स्वादिष्ट बनता है बल्कि शरीर को अंदर से हल्का, मजबूत और एनर्जेटिक भी महसूस करवा सकता है. आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में लहसुन और धनिया का सूप कैसे बनाया जाता है और इसे पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

लहसुन का सूप पीने के क्या फायदे हैं?

सामग्री

  • लहसुन
  • धनिया पत्ता
  • घी
  • पानी
  • काली मिर्च
  • नमक
  • नींबू

बनाने की विधि:

एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें फिर इसमें कुचला हुआ लहसुन डालें और हल्का भूनें. अब इसमें कटा हुआ धनिया डालकर 1 मिनट तक चलाएं. अब पानी डालकर इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह उबाल लें, फिर काली मिर्च और नमक मिलाकर गरमा गरम सूप परोसें. आप चाहें, तो स्वाद के लिए नींबू भी डाल सकते हैं.

लहसुन और धनिया सूप के फायदे?

इम्यूनिटी: लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते जो बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. वहीं, धनिया भी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

पाचन: लहसुन और धनिया का सूप पीकर पेट को ठीक रखा जा सकता है और पेट में जमी गैस और अपच की दिक्कत को दूर करने में मदद मिल सकती है. जिन लोगों को पेट से जुड़ दिक्कतें रहती हैं उनके लिए इस सूप का सेवन लाभदायक माना जा सकता है.

हार्ट: लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है. यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रख सकता है. धनिया हार्ट के लिए हल्का और लाभकारी माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

